Vilstallöwen gehen mit breitem Kader in die neue Kreisliga-Saison +++ Sechs A-Jugendspieler sowie die Neuzugänge Leon Jejkal und Patrick Selmeier verstärken den Kader der drei Herrenteams des FC Velden-Eberspoint. von MP/FCVE · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die beiden Trainer Andreas Kirschner (links) und Alex Schrafstetter (rechts) können gemeinsam mit der sportlichen Leitung insgesamt acht Zugänge zur neuen Saison verbuchen. Von links: Daniel Breitenwinkler, Felix Hingerl, Markus Greiner, Francesco Incerti, Leon Jejkal und Patrick Selmeier. (fehlend beim Bild: Georg Schandl und David Divkovic) – Foto: Most Raphael

Der FC Velden-Eberspoint befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison. Dabei setzt der FCVE weiterhin konsequent auf den eigenen Nachwuchs und konnte den Kader gleichzeitig gezielt verstärken. Die ersten Testspiele lieferten wertvolle Erkenntnisse und stimmen das Trainerteam positiv für den Saisonstart am 24. Juli beim ASCK Simbach.

Besonders erfreulich ist die starke Verzahnung mit der eigenen Jugend. Mit Daniel Breitenwinkler, Felix Hingerl, Francesco Incerti, Georg Schandl, David Divkovic sowie Markus Greiner stoßen gleich sechs Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich. In welcher der drei Herrenmannschaften die Talente letztlich zum Einsatz kommen, wird sich im Laufe der Vorbereitung entscheiden. Die Nachwuchsspieler bringen unterschiedliche Qualitäten mit: Daniel Breitenwinkler ist ein schneller Stürmer, Felix Hingerl fühlt sich auf den offensiven Flügeln zuhause, Georg Schandl überzeugt als robuster Innenverteidiger mit guter Spieleröffnung und David Divkovic verstärkt den defensiven Bereich. Markus Greiner kehrt nach längerer Pause zurück und befindet sich aktuell im Aufbautraining. Francesco Incerti verstärkt die Towartposition bei den Vilstallöwen.

Mit Leon Jejkal vom TSV Vilslern und Patrick Selmeier vom TSV Massing konnte der FCVE zudem zwei externe Neuzugänge verpflichten, die zusätzliche Qualität und Erfahrung in den Kader bringen. Auf der Torwartposition der Vilstallöwen zeichnet sich ein Wechsel ab: Kilian Rupprecht wird wohl zur kommenden Saison die neue Nummer eins der Vilstallöwen werden. Der Stammkeeper der vorherigen Spielzeiten Peter Sedlmeier setzt den Fokus mehr auf seine Funktion als sportlicher Leiter, bleibt aber auch als Torwart erhalten und wird wohl die zweite und dritte Mannschaft zur neuen Spielzeit verstärken.



Auch im Tor zeichnet sich zur neuen Saison eine Veränderung ab: Kilian Rupprecht wird vermutlich Peter Sedlmeier als Stammtorwart der ersten Mannschaft beerben. Sedlmeier selbst bleibt aber weiterhin den Vilstallöwen als Rückhalt erhalten. – Foto: Thomas Martner



Neben den Neuzugängen hofft man auch auf die Rückkehr einiger Leistungsträger: David Föckersperger befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im Aufbau und trainiert schon seit einigen Wochen wieder mit der Mannschaft. Spielmacher Andreas Frank konnte nach seiner Verletzung im Frühjahr wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Innenverteidiger Robert Nitzl wurde in den ersten Testspielen bereits wieder eingesetzt. Neben den Neuzugängen hofft man auch auf die Rückkehr einiger Leistungsträger: David Föckersperger befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im Aufbau und trainiert schon seit einigen Wochen wieder mit der Mannschaft. Spielmacher Andreas Frank konnte nach seiner Verletzung im Frühjahr wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Innenverteidiger Robert Nitzl wurde in den ersten Testspielen bereits wieder eingesetzt.