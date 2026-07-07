Vilstallöwen gehen mit breitem Kader in die neue Kreisliga-Saison

Der FC Velden-Eberspoint befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison. Dabei setzt der FCVE weiterhin konsequent auf den eigenen Nachwuchs und konnte den Kader gleichzeitig gezielt verstärken. Die ersten Testspiele lieferten wertvolle Erkenntnisse und stimmen das Trainerteam positiv für den Saisonstart am 24. Juli beim ASCK Simbach.
Besonders erfreulich ist die starke Verzahnung mit der eigenen Jugend. Mit Daniel Breitenwinkler, Felix Hingerl, Francesco Incerti, Georg Schandl, David Divkovic sowie Markus Greiner stoßen gleich sechs Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich. In welcher der drei Herrenmannschaften die Talente letztlich zum Einsatz kommen, wird sich im Laufe der Vorbereitung entscheiden.
Die Nachwuchsspieler bringen unterschiedliche Qualitäten mit: Daniel Breitenwinkler ist ein schneller Stürmer, Felix Hingerl fühlt sich auf den offensiven Flügeln zuhause, Georg Schandl überzeugt als robuster Innenverteidiger mit guter Spieleröffnung und David Divkovic verstärkt den defensiven Bereich. Markus Greiner kehrt nach längerer Pause zurück und befindet sich aktuell im Aufbautraining. Francesco Incerti verstärkt die Towartposition bei den Vilstallöwen.
Mit Leon Jejkal vom TSV Vilslern und Patrick Selmeier vom TSV Massing konnte der FCVE zudem zwei externe Neuzugänge verpflichten, die zusätzliche Qualität und Erfahrung in den Kader bringen. Auf der Torwartposition der Vilstallöwen zeichnet sich ein Wechsel ab: Kilian Rupprecht wird wohl zur kommenden Saison die neue Nummer eins der Vilstallöwen werden. Der Stammkeeper der vorherigen Spielzeiten Peter Sedlmeier setzt den Fokus mehr auf seine Funktion als sportlicher Leiter, bleibt aber auch als Torwart erhalten und wird wohl die zweite und dritte Mannschaft zur neuen Spielzeit verstärken.
Trainer Andreas Kirschner zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden: „Der Auftakt in die Vorbereitung ist sehr vielversprechend – die ersten beiden Testspiele boten für einen großen, erweiterten Kader die Möglichkeit, sich zu zeigen und aufzudrängen. Die Ergebnisse dieser Tests waren für uns eher zweitrangig, wobei man durchaus sehr viele wertvolle Erkenntnisse aus den Tests ziehen konnte. Die Jungs ziehen extrem gut mit und durch den vergrößerten Kader ergibt sich dann auch eine ganz neue Intensität im Training, weil jeder Einheit für Einheit ans Maximum gehen muss, um seinen Platz zu behaupten bzw. seinen Platz zu erkämpfen.“
Auch die sportliche Leitung blickt optimistisch auf die kommenden Monate: „Die Entwicklung im Herrenbereich macht richtig Freude. Unsere jungen Spieler bringen viel Potenzial mit und die Neuzugänge haben sich hervorragend integriert. Man spürt im gesamten Verein eine große Motivation und Aufbruchstimmung.“
Der Fokus liegt nun darauf, die Abläufe weiter zu verfeinern und bestens vorbereitet in den Ligastart zu gehen. Auch darauf freut sich Andreas Kirschner bereits: „Jetzt geht's in den kommenden drei Wochen vor Saisonstart darum, die Abläufe zu verfeinern, Automatismen zu verfestigen und bestmöglich vorbereitet in das Auftaktmatch zu kommen. Da haben wir dann mit dem Freitagabendspiel in Simbach gleich ein absolutes Saisonhighlight vor der Brust. Da wartet ein toller Kreisliga-Auftakt auf uns, den wir natürlich möglichst erfolgreich gestalten wollen.“