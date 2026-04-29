Vilstallöwen gegen Ulbering - Hingerl und Co. gegen den Spitzenreiter +++ FCVE will Formstärke nutzen und auch gegen Ulbering einen Heimsieg holen +++ Zweite und Dritte gegen Mitterskirchen am Samstag +++ A-Jugend am Sonntag als Vorspiel zur Ersten gegen Mengkofen +++ von MP/FCVE · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Das Löwenrudel um Kapitän Tim Langmeier hat in den letzten Wochen einen weiteren "Entwicklungsschritt" hinter sich und ist die aktuell formstärkste Mannschaft der Liga. Gegen Ulbering sollen die nächsten drei in Eberspoint eingefahren werden. – Foto: Thomas Martner

In der Vorwoche waren Heimspiele der Vilstallöwen mangelware - an diesem Wochenende ist in Eberspoint wieder "Full-House" angesagt: Los geht's mit den den beiden Heimspielen der zweiten und dritten Mannschaft am Samstag gegen die Teams aus Mitterskirchen. Den Heimspielsonntag eröffnet die A-Jugend mit dem Spiel gegen den Spitzenreiter Mengkofen. Am Nachmittag wollen Langmeier und Co. die positive Entwicklung der letzten Wochen gegen Ulbering fortsetzen.

Allerdings kommt mit Ulbering keine einfache Mannschaft: Blickt man auf die Spiele seit der Rückrunde ist zu erkennen, dass die Gäste immer an sehr engen Partien mit wenigen Toren beteiligt sind. Der TSV steckt mitten im Abstiegskampf und überraschte am letzten Spieltag mit einem 1:0 Auswärtssieg in Hebertsfelden. Trotz der formstärke der Vilstallöwen erwartet man am Sonntag eine Partie, bei dem Kleinigkeiten entscheidend sein können. FCVE-Coach Andreas Kirschner: "Der Derbysieg gibt nochmal richtig Aufwind und Schwung für die letzten drei Partien. Wir haben teaminterne Ziele und hierfür braucht es noch Punkte. Mit Ulbering kommt ein Team zu uns, das sehr von ihrer Physis und ihrem Teamgeist lebt - zudem haben sie mit Andi Surner den Torgaranten schlechthin in ihren Reihen, der in jedem Spiel für entscheidende Momente sorgen kann." Nichtsdestotrotz finden wir zunehmend auch gegen tiefstehende Gegner immer bessere Lösungen und kommen auch dagegen immer besser zurecht, weshalb wir alles daran setzen werden, die drei Punkte bei uns zu behalten." Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 II ESV Mitterskirchen Mitterskirch 13:00 PUSH

Beim FCVE II ist trotz der Derbyniederlage in Haarbach in der Vorwoche zumindest Platz vier noch in Reichweite. Um diesen aber zu erreichen, braucht es am Samstagnachmittag drei Punkte gegen Mitterskirchen. Die dritte Mannschaft der Vilstallöwen muss gegen die zweite Mannschaft der Gäste einen Sieg mit mindestens zwei Toren unterschied holen, um sich noch Hoffnungen auf Platz 1 am Ende der Saison machen zu können.

Im Hinspiel verlor die FCVE A-Jugend klar mit 0:5 in Mengkofen. Im Rückspiel wollen die "Junglöwen" im Heimspiel den Spitzenreiter zumindest ein Bein stellen. – Foto: Thomas Martner, Manuela Feigl