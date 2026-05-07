Vilstallöwen gegen Hebertsfelden - FCVE II und III vs. Gerzen/Aham

Vor heimischen Publikum in Eberspoint setzen Langmeier und Co. wieder auf "Speed" in der Offensive. – Foto: Thomas Martner

Die Vilstallöwen gehen mit viel Selbstvertrauen in das anstehende Heimspiel gegen den SV Hebertsfelden am kommenden Sonntag. Zwei Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Andreas Kirschner bereits das Punktekonto der vergangenen Spielzeit erreicht – ein klarer Beleg für die positive Entwicklung der jungen Truppe.

„Die Entwicklung der Mannschaft macht große Freude und zwei Spieltage vor Schluss haben wir das Ergebnis der vergangenen Saison schon erreicht, was die positive Entwicklung auch in Zahlen belegt“, zeigt sich Kirschner zufrieden, will sich damit aber keineswegs zufriedengeben. Die aktuelle Serie soll weiter ausgebaut werden: „Unsere Siegesserie wollen wir aber jetzt weiter ausbauen und auch gegen Hebertsfelden zuhause die drei Punkte in Eberspoint behalten.“

Löwencoach Andreas Kirschner peilt mit seinen Vilstallöwen bis Saisonende die maximale Anzahl von möglichen Punkten (45) an. Dadurch würde man das bisher beste Ergebnis aus der Saison 2023/24 (42) übertrumpfen. – Foto: Thomas Martner

Mit dem kommenden Gegner wartet jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Der SV Hebertsfelden hat sich nach einer schwierigen Hinrunde deutlich verbessert und kämpft noch um wichtige Punkte im Tabellenkeller. „Hebertsfelden hat sich in der Rückrunde stabilisiert, hat aber durchaus Druck und wird mit aller Macht Zählbares einfahren wollen“, warnt Kirschner. Besonders die individuelle Qualität des Gegners hebt er hervor: „Sie haben einen qualitativ hochwertigen Kader, der völlig überraschend da hinten drin steckt, weshalb wir gewarnt sind und wieder alles investieren müssen, um erfolgreich zu sein.“

Ein Augenmerk wird auf Standardsituationen liegen. „Besonders bei Standards haben sie mit Weißbrod einen Leuchtturm als Zielspieler, der regelmäßig nach ruhendem Ball trifft“, so Kirschner, der sein Team entsprechend einstellen dürfte.

Sorgen bereitet dem Trainerstab hingegen die personelle Situation, die sich kurz vor Saisonende weiter zuspitzt: „Mit Luca Wimmer fällt ein weiterer Leistungsträger bis zu Saisonende aus.“ Dennoch will der FCVE auch unter diesen Voraussetzungen seine starke Form bestätigen und vor heimischem Publikum den nächsten Dreier einfahren.

Die zweite Mannschaft der Vilstallöwen will nach einer bisher schwachen Rückrunde zumindest noch einen Heimsieg am Sonntag im Derby gegen die SG Gerzen/Aham erzielen. Beim FCVE III hingegen hofft man wieder auf die erste Meisterschaft: Nach dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten Mitterskirchen ist man wieder auf drei Zähler herangerückt. Gleichzeitig braucht es aber auch drei Punkte gegen die zweite Mannschaft der SG.