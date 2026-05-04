Vilstallöwen erlegen Ulbering nach 45 Minuten und sichern Platz 5 +++ Gegen Surner und Co. reicht eine starke erste Halbzeit zum 3:0 Heimsieg +++ A-Jugend schlägt Spitzenreiter Mengkofen 3:2 +++ FCVE III macht Meisterrennen wieder spannend +++ von MP/FCVE · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der FCVE bleibt weiterhin in der Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen den TSV Ulbering nutzten Langmeier und Co. eine starke erste Halbzeit zur Vorentscheidung. – Foto: Thomas Martner

Der FCVE setzt seinen Aufwärtstrend weiter fort. In der ersten Halbzeit agierten Langmeier und Co. gegen Ulbering mit hohem Tempo und entschieden die Partie durch eine schnelle 3:0 Führung. Nach dem Seitenwechsel verwaltete der FCVE den Vorsprung, da auch die Gäste den Temperaturen Tribut zollen mussten.

In den ersten Spielminuten taktierten beide Mannschaften wie erwartet. Ulbering operierte weitestgehend mit langen Bällen auf Torjäger Surner, welcher aber nur wenig Akzente setzen konnte. Nachdem er die erste Torchance vergab, nutzte Fabian Kagerbauer seinen zweiten Versuch zum 1:0: Nach einem Fehlpass schweißte der Löwenstürmer den Ball unter die Latte (15. Min). Der FCVE bleib in der Folge am Drücker und forcierte durch ein hohes Pressing weitere Fehler in der Gästeabwehr. Nach einer Einzelaktion von Cedric Gruber lupfte Jonas Brambs den Ball zum 2:0 (32. Min). Nur drei Zeigerumdrehungen später fing der Flügelstürmer des FCVE einen Rückpass ab und ließ danach TSV-Keeper David keine Abwehrchance (35. Min). "Eine bärenstarke erste Hälfte, in der wir den Gegner mit hohem Passtempo und starkem Übergangsspiel ständig unter Druck setzten, legte den Grundstein für einen hochverdienten Heimerfolg.", beschreibt Andreas Kirschner die erste Halbzeit.

Mit einer starken Einzelaktion leitete Cedric Gruber den 2:0 Treffer durch Jonas Brambs ein. – Foto: Thomas Martner

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Gäste als aktivere Mannschaft. Ein direkter Schuss aufs Tor von FCVE-Keeper Seldmeier blieb aber aus. Auch aufgrund der knappen Personalsituation der Vilstallöwen schalteten die Gastgeber zwei bis drei Gänge runter. "In der zweiten Hälfte mussten wir aufgrund der enorm dünnen Personaldecke mit den Kräften haushalten, weshalb wir etwas Tempo raus nahmen. Aber auch hier verteidigten wir alles diszipliniert und konzentriert vom eigenen Tor weg - waren aber nach Umschaltaktionen weiter brandgefährlich. Am Ende ein verdienter Heimsieg und eine tolle, geschlossene Teamleistung." Der FCVE II musste am Samstagnachmittag die vierte Niederlage seit der Winterpause hinnehmen. Gegen Mitterskirchen konnte Danny Skala den Führungstreffer nach der Pause mit dem 1:1 egalisieren. In der Schlussphase trafen die Gäste nochmal doppelt und holen sich mit dem 1:3 Auswärtssieg drei verdiente Punkte. Die dritte Mannschaft der Vilstallöwen hat das Spitzenspiel gegen Mittelskirchen II mit 3:1 für sich entschieden und macht sich nun wieder berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft.