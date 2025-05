Vilstallöwen entführen Punkt aus Vilsbiburg

Bei herrlichem Fußballwetter am Samstagnachmittag stand für die Mannen des FCVE eine schwere Auswärtshürde auf dem Programm. Dies wurde in der ersten Halbzeit auch durch eine clever agierende, disziplinierte Vilsbiburger Heimelf bestätigt. Auf gutem Geläuf taten sich die Mannen um Kapitän Sedlmeier sehr schwer und gingen nicht unverdient mit 1:0 in Rückstand durch Oßner, was zu gleich der sogar etwas schmeichelhafte Pausenstand bedeute. Nur kurz vor dem Halbzeitpfiff waren noch zwei Halbchancen zu verzeichnen, welche aber passend zum Spiel unkonzentriert verpufften.

Die Halbzeitansprache von Coach Kirschner zeigte aber dann Wirkung, sichtlich verbessert kamen die Vilstallöwen aus der Kabine, konnten aber zwei Einschlussmöglichkeiten von Hagenberger nicht nutzen. Den umtriebigen Oßner hatte man besser im Griff und auch der Stoßstürmer Passage wurde durch Finn Hoffmann die meiste Zeit gut abgekocht. Mit den Einwechslungen vom Rexhepi und Föckersperger kam noch mehr Schwung in die Partie der schwarz-blauen und beim dritten Versuch konnte der FCVE-Goalgetter Hagenberger zum wohlverdienten Ausgleich einschieben. In der Schlussphase hätte das Spiel auf beide Seiten nochmal kippen können, aber so trennten sich beide Mannschaften nach einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei der Vilstallöwen letztendlich nicht unverdient mit 1:1.