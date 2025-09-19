Vilstallöwen am Abend in Dietfurt - Derby in Eberspoint am Sonntag

Bereits heute Abend trifft der FCVE auf den Aufsteiger Dietfurt. Nach dem knappen 2:1Heimerfolg gegen Dingolfing II will der FCVE nachlagen, um sich an der oberen Tabellenhälfte weiterfestzusetzen.

Trotz der aktuellen Tabellenkonstellation wird laut FCVE-Coach Andreas Kirschner der heutige Kontrahent nicht unterschätzt: "Mit Dietfurt erwartet uns ein ganz unangenehm zu bespielender Gegner, der vor allem über eine ausgeprägte Physis, viel Kampf und zweite Bälle ins Spiel kommen will. Dietfurt hat eine junge, eingeschworene Truppe, die leidenschaftlich Fußball arbeiten und wir werden den Fehler nicht machen, den Gegner zu unterschätzen oder auf die leichte Schulter zu nehmen."

Vorsicht ist allemal geboten: Vor zwei Wochen bewies der Aufsteiger Moral und bezwang die SG Jo/Bi trotz langer Unterzahl mit 3:2 dank einer kämpferischen Leistung. Mit nicht weniger Kampfgeist wird Dietfurt auch heute Abend im Heimspiel agieren.

Der FCVE II musste am letzten Spieltag beim 0:4 beim Spitzenreiter SG SSVH eine ärgerliche Niederlage hinnehmen, nachdem der "Unparteiische" besonders in der zweiten Halbzeit durch eine indiskutable Leistung die bis dahin ausgeglichene Partie maßgeblich beeinflusste. "Das war eine bittere Niederlage aber Jammern bringt uns nicht weiter. Jetzt wollen wir im Derby gegen Haarbach wieder Punkte einfahren!", so FCVE-Coach Pascal Morloher.

Der TSV Haarbach hingegen will - wie auch schon in den Vorjahren - endlich den Sprung in die Kreisklasse schaffen. Mit einem Spiel weniger und dem dritten Platz ist die Wiesmayer-Elf zumindest schon mal gut in die Saison gestartet, allerdings tat man sich am vergangenen Spieltag lange schwer gegen Mittelskirchen (2:1).