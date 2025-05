Im Derby gegen den TSV Vilsbiburg will FCVE-Coach Andreas Kirschner mit seinen Löwen die aktuelle Form nutzen, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. – Foto: Thomas Martner

Vilstalderby: Velden-Eberspoint will Serie gegen Vilsbiburg ausbauen +++Am vorletzten Spieltag der Saison wollen Langmeier und Co. im Derby in der Tabelle weiter nach oben klettern+++

Das Vilstalderby steht an: Der FC Velden-Eberspoint trifft am kommenden Samstagnachmittag auf den TSV Vilsbiburg. Das Hinspiel hat man im Lager des FCVE noch positiv in Erinnerung: Im Oktober vergangenen Jahres sicherten sich die Vilstallöwen beim 3:0 Heimsieg drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach der Winterpause hat sich der FCVE durch sieben Siege in acht Partien frühzeitig aus dem Tabellenkeller gespielt und stellt aktuell die formstärkste Mannschaft der Liga. Diese Serie soll nun gegen den TSV weiter ausgebaut werden. Außerdem haben Hagenberger und Co. bei einem Auswärtssieg die Möglichkeit kurz vor Ende der Saison den TSV tabellarisch noch zu überholen. Allerdings tut sich der FCVE auswärts in dieser Saison bisher noch recht schwer: Nur 11 Punkte konnten bei bisher 12 Spielen in der Fremde eingefahren werden.

Im Hinspiel nutzte Florian Hagenberger einen Abspielfehler zur 1:0 Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb der FCVE am Drücker und holte am Ende einen 3:0 Heimsieg – Foto: Birgit Schmideder

"Der Derbysieg gegen Vilsbiburg war in der Hinserie ein besonderes Highlight, da man seit über 7 Jahren kein Derby mehr gegen den TSV gewinnen konnte. Nun wollen wir das letzte Nachbarschafts-Duell der Saison natürlich auch noch siegreich gestalten, nachdem wir nach dem Winter eine solch tolle Entwicklung genommen haben.", so FCVE-Coach Kirschner vor dem Auswärtsspiel am Samstag.