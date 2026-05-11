Vilslern darf sogar (knapp) verlieren, Saals "Mission Impossible" Wer rettet sich im Westen als 13. noch in die Abstiegsrelegation? +++ Kreisklasse Landshut und damit der TSV Vilslern hat alle Trümpfe in der Hand sich in die Relegation zu retten von Sebastian Ziegert · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

Zu jubeln gab's für Vilslern zuletzt nicht viel, in die Relegation wird's der TSV aber aller Voraussicht nach trotzdem schaffen. – Foto: Just Huber

Der SV Saal hat's 2025 vorgemacht. Als bester Kreisklassen-13. hat sich der SV damals in die Relegation gerettet, und dort dann den TSV Herrngiersdorf bezwungen, und die Klasse gehalten! Diesmal ist der SV Saal kurioserweise erneut im Rennen (!), hat aber am Schlussspieltag eine "Mission Impossible" vor der Brust! Wesentlich realistischer scheint, dass die Kreisklasse Landshut und damit der TSV Vilslern - trotz einer zuletzt schwarzen Serie - den "Besten Kreisklassen-13." absichert.

In der Relegation zu den West-Kreisklassen treffen sieben A-Klassenvizemeister auf neun Kreisklassisten. Um die charmante Anzahl von 16 Releganten zu erreichen, nimmt neben den jeweils Tabellen-11. und Tabellen-12. der vier Kreisklassen zusätzlich der punktbeste aller vier West-Kreisklassen-13. an der Relegation teil. Er entgeht somit dem Direktabstieg und erhält eine zusätzliche Relegationschance. Die drei punktschwächeren Tabellen-13. steigen ab.







"Platz 13"-Ranking Der punktbeste Kreisklassen-13. entgeht dem Direktabstieg und darf in der Abstiegsrelegation ran (Stand: 1 Spieltag vor Schluss)





Kreisklasse Landshut (nach 25 von 26 Spielen)

10. SG Weihmichl 28 Punkte (kann nicht mehr direkt absteigen)

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11. SV Gündlkofen 27 Punkte (kann nicht mehr direkt absteigen)

12. TSV Tiefenbach 27 Punkte (kann nicht mehr direkt absteigen)

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13. TSV Vilslern 25 Punkte - Tordifferenz: -20





Sa., 16.05.2026, 16:00 Uhr TSV Vilslern Vilslern SC Buch am Erlbach Buch a. E. 16:00 PUSH Der Relegationsplatz ist für Vilslern fix, sollte man am Samstag auch nur einen Zähler im Heimspiel gegen Buch am Erlbach einsammeln! Dann nämlich sichert sich der TSV den "Besten Kreisklassen-13. im Westen" und dürfte selbst auf Platz 13 noch die Relegation bestreiten. Weil mit Gündlkofen und der SG Weihmichl zwei direkte Konkurrenten sich gegenseitig duellieren, ist ein Sprung der Vilslerner auf Rang 10 und damit aus der Relegationszone nicht mehr möglich!

Vilslern zieht auch bei einer knappen Niederlage in die Relegation ein, WENN man gegenüber dem SV Saal in der Kreisklasse Kelheim nicht die aktuell um 6 Tore bessere Tordifferenz noch herschenkt! Der TSV Vilslern hat seinen ersten Matchball beim Spitzenreiter Baierbach erwartungsgemäß liegen gelassen. Nun reicht's für den TSV nur noch maximal für einen Abstiegsrelegationsplatz.

Sa., 16.05.2026, 16:00 Uhr SV Gündlkofen Gündlkofen SG Weihmichl / Neuhausen SG Weihmichl 16:00 PUSH Die Rechnung in diesem Direktduell ist ganz einfach. Der Sieger rettet sich direkt! Weil Gündlkofen den Direktvergleich mit dem TSV Tiefenbach gewonnen hat. Ein Remis reicht Weihmichl nur dann, wenn Tiefenbach nicht bei Landsberg-Berg gewinnt! Der Direktabstieg ist für beide nicht mehr möglich. Da man auf Platz 13 in jedem Fall "Bester KK-13." wäre. Sa., 16.05.2026, 16:00 Uhr SC Landshut-Berg Landshut-Ber TSV Tiefenbach Tiefenbach 16:00 PUSH Tiefenbach hilft einzig ein Remis im Duell zwischen Weihmichl und Gündlkofen noch ans rettende Ufer! Und zwar nur dann, wenn man zudem auch seine eigene Partie bei Landshut-Berg gewinnt.

Kreisklasse Kelheim (nach 25 von 26 Spielen)

10. SG Großmuß/Hausen 28 Punkte

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11. SpVgg Weltenburg 26 Punkte

12. ATSV Kelheim II 24 Punkte

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13. SV Saal 22 Punkte - Tordifferenz: -26

