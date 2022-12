Mit Bande - und hoffentlich vielen Zuschauern: Der FC Vilshofen hofft auf regen Zuspruch bei der 47. Auflage seines Hallenturniers. – Foto: Paul Hofer

Vilshofen: Viel Tradition, neuer Name - & ein Weltmeister als Stargast 47. Auflage: Aus "unserRadio"-Cup wird "NIEDERBAYERN TV-Cup" +++ Vorrunde vom 16.-18. Dezember, Endrunde am 26. Dezember

In Vilshofen wird wieder aufgezaubert! Das traditionsreiche Hallenspektakel ist nach der zweijährigen Coronapause zurück, insgesamt schon die 47. Auflage. Dieses Mal aber in neuem Gewand. Denn Pate steht nicht mehr UnserRadio, in diesem Jahr geht es um den "niederbayern TV-Cup". Los geht`s am heutigen Freitagabend mit den vier Vorrundengruppen. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten, gespielt wird mit Bande! Die Vorrundenturniere in der Dreifachturnhalle Vilshofen steigen vom 16. bis 18. Dezember. Die Sieger, die Tabellenzweiten und die zwei besten Drittplatzierten erreichen die Endrunde am zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26. Dezember. Insgesamt 26 Teams aus der Region sind mit am Start. Für das Endturnier sind der FC Sturm Hauzenberg und der Veranstalter FC Vilshofen gesetzt. Zu gewinnen gibt`s ordentlich Geld für die Mannschaftskasse: Neben einem Wanderpokal erhält der Siegen satte 1.000 Euro. Der Zweitplatzierte erhält 600 Euro, der Dritte 300 Euro und auch der Viertplatzierte darf sich noch über die nette Summe von 150 Euro freuen. Ein Schmankerl gibt`s obendrauf: Der gebürtige Vilshofener Klaus Augenthaler, ehemaliger Kapitän des FC Bayern München und Weltmeister 1990, wird als Stargast den Kickern seine Aufwartung machen.