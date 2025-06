Vilshofen: Höng-Familie komplett vereint - Neuaufbau in Kreisklasse

Hinten v. l.: Andi Wellner (Teammanager), Marco Wellner (Sportlicher Leiter), Tino Höng (Co-Trainer), Samuel Höng, Philipp Männel, Elias Höng (Spielertrainer), Hans Wallner (2. Vorstand) Vorne v. l.: Anton Zeisler, Egor Pflug, Yebka Rayane, Samuel Sterr, Pedro Bezerra da Silva, David Sterr Es fehlen: Michael Lauerer, Arbnor Mehmetaj, Marcel Feussner und And Rushiti – Foto: Verein

Nachdem bereits in der Winterpause die Trainerfrage mit Elias Höng geklärt werden konnte, bastelt der Kreisliga-Absteiger FC Vilshofen weiter am Kader für die nächste Saison. Auch sein Bruder Samuel Höng (22) läuft nächstes Jahr im Klaus-Augenthaler-Stadion auf.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Samuel auch für uns entschieden hat. Mit seiner Qualität stellt er einen wichtigen Baustein für den Neuanfang dar. Samuel konnte in seiner bisherigen Karriere bereits bei einigen höherklassigen Vereinen Erfahrungen sammeln. Unter seinen Jugendstationen waren Top-Ausbilder wie Deggendorf, die Spvgg Greuther Fürth, Jahn Regensburg und Wacker Burghausen. Im Herrenbereich ging dann seine Reise über Weiden, die Spvgg Osterhofen und den 1. FC Passau. Bereits in Osterhofen konnten die Höng-Brüder zusammen auflaufen, ehe sich ihre Wege nach einem Jahr wieder trennten. Für uns ist es eine großartige Geschichte, solche Fußballer auf dem Platz zu haben“, sagt Marco Wellner, sportlicher Leiter des FC Vilshofen.



"Auf unserem Weg ist uns wichtig, dass wir verstärkt mit jungen Spielern aus der Region in die Zukunft gehen. Dabei passen Elias und Samuel genau in das Profil. Beide wohnen nicht weit weg, haben fußballerisch schon viel Erfahrung sammeln können und bringen uns somit richtig vorwärts. Als Trainer wird Elias künftig auch noch von seinem Vater, Tino Höng, unterstützt, der als Co-Trainer auf der Linie stehen wird. Tino ist kein unbekannter in Vilshofen und bringt ebenfalls viel Erfahrung mit. Übrigens wurde bei der letzten Jahreshauptversammlung auch Opa Ewald Höng für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt und hat in früheren Jahren ganz aktiv als Fußballer und Funktionär beim FCV gewirkt“, berichten die FCV-Vorstände Bernd Schneider und Hans Wallner.





Mit Samuel (21) und David Sterr (20) kommt ein weiteres Brüderpaar. Beide haben bereits in der Jugend das Trikot des FC Vilshofen getragen und sind daher bestens bekannt. David sammelte zwischenzeitlich bei der Jugend des FC Passau Erfahrung und auch als Trainer war er in Fürstenstein schon tätig, bis er dann in der letzten Saison mit 12 Toren in 15 Spielen am Aufstieg des FC Aldersbach beteiligt war. Auch sein Bruder Samuel begleitete schon die Stationen Fürstenstein und Aldersbach und gehörte ebenfalls der Aldersbacher Aufstiegsmannschaft an. Ganz wichtig ist dem FC Vilshofen auch die Integration von Spielern aus der Jugend. Mit Egor Pflug, Anton Zeisler und And Rushiti kommen gute und langjährige FCV-Jungs nach, die ihre Chance definitiv bekommen und nutzen werden. Mit Marcel Feussner, Arbnor Mehmetaj und den beiden Rückkehrern Hanif Alloush sowie Yebka Rayane (alle FC Alkofen), stehen weitere junge Spieler im Übergang von A-Jugend in den Herrenbereich im Kader.