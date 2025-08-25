Vilshofen handelt nach Höng-Verletzung und holt zwei weitere Legionäre

Das Jahr 2025 wird als schwarzes Jahr in die Vereinshistorie des FC Vilshofen eingehen. Der ehemalige Drittligist musste den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten und hat dort einen klassischen Fehlstart hingelegt. Nach fünf Partien haben die Grün-Weißen erst drei Zähler auf ihrem Konto und hängen damit im Tabellenkeller fest. Zu allem Überfluss haben die Vilsstädter bereits drei schwerwiegende Verletzungen zu beklagen und reagierten deshalb nochmals auf dem Transfermarkt.

Den neuen Spielercoach Elias Höng erwischte es am dritten Spieltag am Knie. "Elias wird uns 2025 definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen. Ob er im Frühjahr wieder angreifen kann, ist derzeit nicht vorherzusagen. Für uns ist dieser langfristige Ausfall ein Nackenschlag", berichtet Vilshofens Sportlicher Leiter Marco Wellner. Da auch Mor Zima (Schulter) und Neuzugang Rudolf Slanicka (Verdacht auf Kreuzbandriss) monatelang fehlen werden, haben die FCV-Entscheidungsträger reagiert und zwei in der tschechischen Landeshauptstadt Prag lebende Akteure verpflichtet.





Innenverteidiger McDon Mbah und Mittelfeldspieler Chimezie Ezeala gaben bei der knappen 0:1-Heimniederlage gegen den top gestarteten FC Künzing II ihren Einstand. Vor allem Mbah wusste mit einer guten Leistung zu überzeugen. "Beide Spieler sind Kumpels von unserem Stürmer Kingsley Omovie und wussten im Probetraining zu gefallen. Aufgrund unserer Personalsorgen haben wir uns für die Verpflichtungen entschieden. Wir brauchen aber nichts schön reden, so etwas sind absolute Notlösungen", räumt Weller offen und ehrlich ein. Trotz des durchwachsenen Starts sieht das FCV-Urgestein nicht schwarz: "Gegen Künzing II waren wir auf Augenhöhe. Wenn wir von weiteren Ausfällen verschont bleiben und sich die Mannschaft findet, haben wir eine ordentliche Truppe, die ihre Punkte holen wird." Der sofortige Wiederaufstieg ist beim niederbayerischen Traditionsverein ohnehin kein Thema: "Wir befinden uns im Umbruch und wollen eine sorgenfreie Runde spielen. Trotzdem hätten wir uns natürlich einen besseren Auftakt erhofft."