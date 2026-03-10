Vilseck setzt auf Bewährtes: Coaches bleiben bis 2027 Der Kreisligist verlängert den Vertrag mit Trainer Tobias Graßler und seinem Team über die aktuelle Saison hinaus von Werner Schaupert · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Tobias Graßler (Mitte), sein Co-Trainer Maximilian Kreuzer (links) und Torwarttrainer Christian Lehner steuern das „Schiff FV Vilseck“ über die aktuelle Saison hinaus. – Foto: FV Vilseck

Der FV Vilseck setzt weiter auf Kontinuität auf der zentralen Schlüsselposition des Trainers: Chefcoach Tobias Graßler (36) wird gemeinsam mit Co-Trainer Maximilian Kreuzer (27) und Torwarttrainer Christian Lehner (43) auch über die laufende Saison hinaus die Geschicke beim aktuell Rangachten der Kreisliga Süd Amberg/Weiden leiten. Wie der Verein mitteilt, wurde die Winterpause dazu genutzt, die Zusammenarbeit bis Sommer 2027 auszuweiten. Dabei sei die Verlängerung nur eine Formalität gewesen und man sei sich mit den Beteiligten sofort einig gewesen, erklärt Vorsitzender Oliver Piehler und betont, wie zufrieden man mit der Arbeit des Trainertrios sei.

Entscheidende Faktoren für die Verlängerung seien unter anderem das erfolgreiche Beenden der zuvor einsetzenden sportlichen Talfahrt, sowie das gute Miteinander zwischen den Spielern und dem Trainerstab gewesen. Konkrete Ziele würden weiterhin nicht vorgegeben, so der Vereinsboss weiter. Ein Blick in Richtung oberes Tabellendrittel sei wohl langfristig ohne Zweifel reizvoll, wichtiger sei jedoch, sich dauerhaft im gesicherten Mittelfeld einzunisten.



Übungsleiter Tobias Graßler selbst erklärt, warum er und sein Trainerteam nicht lange überlegen mussten bei der Beantwortung der Frage, ob man beim FV an Bord bleibe: „Es macht großen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, die eine enorme Qualität mitbringen. Wegen unseres dünnen Kaders mussten wir in dieser Saison oft improvisieren, was die Mannschaft sehr gut umgesetzt hat. Spielerisch und taktisch sind wir auf einem guten Weg – deshalb freuen wir uns auf ein weiteres gemeinsames Jahr.“





Der Name Tobias Graßler steht für den FV Vilseck wie kaum ein anderer. Von klein auf spielte der 36-Jährige für seinen Heimatverein. Trotz dreier Kreuzbandrisse schon in der Jugend- und in der Anfangszeit bei den Herren, blieb er seinem wichtigsten Hobby, dem Fußball treu und arbeitete sich immer wieder aufs Spielfeld zurück. Früh war zu erkennen, dass er ein „Trainergen“ besitzt, hatte er doch schon mit Anfang 20 stets das Bedürfnis, den jungen Leuten Fußball beizubringen. So übernahm er in der Saison 2013/2014 die D 2-Junioren bei der JFG Obere Vils, 2014/2015 fungierte er als Co-Trainer bei den U17- und 2015/2016 bei den U19-Junioren. Danach übernahm Graßler die 2. Mannschaft des FV Vilseck als Spielertrainer und stieg mit diesem Team in die Kreisklasse auf.



Zur Saison 2021/22 wechselte er zum SV Kemnath am Buchberg und setzte seine erfolgreiche Arbeit fort, führte er diesen doch als Spielertrainer in die Kreisliga. Obwohl zum Jahreswechsel 2024/25 mit seinem Team eine Etage höher auf Platz 2 rangierend, entschloss sich Graßler, seine Zelte vorzeitig abzubrechen, um zurück in Vilseck seinen in der Bezirksliga beheimateten Heimatverein vor dem Abstieg in die Kreisliga zu bewahren. Dies sollte ihm leider aber nicht mehr gelingen. „Seitdem ich Trainer der Zweiten FV war, wollte ich auch mal die Erste trainieren“, begründete Graßler gegenüber FuPa im Februar 2025 den Entschluss, bereits in der Winterpause in der Garnisonsstadt anzuheuern, obwohl der Abschied in Kemnath erst zum Saisonende geplant war. „Deshalb habe ich die Chance genutzt, als mir angeboten wurde, den FV zu trainieren.“ Der Verein war und ist noch immer eine Herzensangelegenheit für den Fußballer mit Leib und Seele. Auch deshalb war die Vertragsverlängerung aus seiner Sicht eigentlich „reine Formsache“.