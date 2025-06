Vilseck: Neues Spielertrio & kein Abstiegsfrust mehr

„Der Abstiegsfrust war schnell bewältigt“: Tobias Graßler, Trainer des FV Vilseck, blickt ohne Groll zurück auf die vergangene Saison in der Bezirksliga Nord. „Man hat ja doch frühzeitig gespürt, wohin die Reise geht“, so Graßler weiter, der aber auch Schritte nach vorne gesehen hat: „Es ist nicht so, dass wir grundsätzlich wie ein abgeschlagener Absteiger aufgetreten waren.“ Ein wenig mehr Effektivität hätte er sich gewünscht, „aber dann hast du so unglückliche Verläufe wie zuhause gegen Schlicht oder Pfreimd, und die brechen dir dann das Genick. Das hatte was mit der Mannschaft gemacht.“

Jene Mannschaft blieb aber intakt, und der Lohn ist ein weitgehend stabiler Kader für die neue Saison in der Kreisliga Süd. Fabian Heilmaier (zu Germania Amberg) ist, wenn man so will, der einzige „echte“ Abgang. Ansonsten fallen lediglich FV-Urgestein Stefan Liermann (Karriereende) und Coby Holler weg, bei dem die weite Anfahrt den Abschied verständlich macht. Der Rest des Kaders steht seit Montag wieder auf dem Platz und geht die Vorbereitung auf die Kreisliga an.



Nach langer Verletzung wieder mit dabei ist Kilian Friedrich und auch Michael Bauer wird bald zurückerwartet. „Aus der eigenen Zweiten habe ich Tim Roider und Cameron Steffey nun zur Verfügung und auch über die Neuzugänge freue ich mich riesig“, so Graßler. Gemeint sind Tobias Rudlof (30, vom SV Grafenwöhr) – ein Bezirksliga-erfahrener Routinier – sowie die Jungspunde Niklas Hummer (21, vom TSV Neudorf) und Samuel Schmidt (20, vom 1.FC Schlicht).



Auf die Liga angesprochen, nennt der Vilsecker Trainer den SV Freudenberg und den Vorjahres-Vize 1.FC Rieden als seine Top-Favoriten. „Wobei ich die Liga als extrem ausgeglichen ansehe. Meister wird vermutlich derjenige, der mal eine echte Serie hinlegen kann. Dafür kommen ganz viele in Frage.“ Und sein Team? „Ganz ehrlich: der Kader hat jetzt zwei Jahre maximalen Abstiegskampf hinter sich. Genau genommen gab es seit dem Landesliga-Abstieg (2015) keine ruhige Saison mehr. Permanent war es ein Gekämpfe um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Deshalb ist mein Wunsch, endlich mal wieder eine ruhige, sorgenfreie Saison zu erleben. Gewiss nicht ambitionslos, aber Stress hatte dieses Team zuletzt genug“, macht Tobias Graßler deutlich.



Die ersten Tests stehen am 20. und 22. Juni bei Turnieren in Hirschau und Seugast an. Am 29. Juni gibt es ein weiteres Turnier in Seugast, ehe am 03. Juli beim Bezirksligisten Inter Bergsteig Amberg getestet wird. Weitere Vorbereitungsgegner sind die SpVgg Hüttenbach und der ASV Michelfeld. Am 27. Juli steht dann der Liga-Auftakt bei der Zweitvertretung des SC Luhe-Wildenau auf dem Programm. Heimpremiere ist am 31. Juli gegen den FC Weiden-Ost II.