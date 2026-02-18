Vilseck einigermaßen, Schmidmühlen eher weniger zufrieden

Sowohl der FV Vilseck (in Blau), als auch der punktgleiche SV Schmidmühlen wollen in der Restrückrunde dafür sorgen, in der Tabellenleiter die ein oder andere Stufe noch hochzusteigen. – Foto: Richard Weigert

Nächstes Kapitel unseres Rückblicks auf den in 2025 absolvierten Saisonabschnitt der Kreisliga Süd: Mit den beiden punktgleichen Teams des FV Vilseck (8./22) und SV Schmidmühlen (9./22) beleuchten wir die ersten Mannschaften der zweiten Tabellenhälfte, sie rangieren quasi im "Niemandsland" des Klassements. Die beiden ehemaligen Bezirksligisten spielen bisher eine "durchwachsene" Saison und nehmen sich für die restlichen Partien bis zum Saisonende im Mai vor, doch die ein oder andere Stufe auf der Tabellenleiter noch hochzusteigen.

Großartiger Abstiegsfrust herrschte beim FV Vilseck nach dem Verlassen der Bezirksliga Nord zum Ende der vergangenen Saison nicht, denn "man hatte ja doch frühzeitig gespürt, wohin die Reise geht“, so FVV-Spielertrainer Tobias Graßler rückblickend vor dem Auftakt der Vorbereitung für die aktuell pausierende Spielzeit. Graßler hatte trotz der weniger erfreulichen Ergebnisse aber auch Schritte nach vorne gesehen hat: „Es ist nicht so, dass wir grundsätzlich wie ein abgeschlagener Absteiger aufgetreten waren.“

Nun, ein gelungener Saisonstart in neuer Umgebung wäre den vom Trainer gehegten Vorstellungen, endlich eine "entspannte" Saison erleben zu können, sicherlich dienlich gewesen. Doch weit gefehlt, der FVV setzte die beiden Auftaktpartien in den Sand, ehe in Spiel 3 beim ASV Haselmühl der Knoten platzte. Es folgten ein Heimsieg gegen hoch eingeschätzte Rosenberger und ein Remis gegen Schmidmühlen. Danach wechselten die Ergebnisse immer wieder, einige Male blitzte das Potenzial der Truppe auf, wie beim 3:2 gegen die Spitzenmannschaft aus Königstein. Andererseits leistete man sich unnötige Patzer, wie beim 1:2 gegen die abstiegsgefährdeten Haselmühler. Die fehlende Konstanz und die fehlende Fähigkeit, einmal eine längere Erfolgsserie zu starten, läßt die Garnisonsstädter letztlich in der zweiten Tabellenhälfte überwintern.

Positiv, dass sich die Mannschaft vor dem Auftritt eine Etage tiefer intakt präsentierte. Im personellen Bereich gab es "übersichtliche" Veränderungen, drei Abgängen standen drei Zugänge gegenüber. Bei der Formulierung des Saisonziels holte der Spielertrainer ein wenig aus: „Ganz ehrlich: Der Kader hat jetzt zwei Jahre maximalen Abstiegskampf hinter sich. Genau genommen gab es seit dem Landesliga-Abstieg 2015 keine ruhige Saison mehr. Permanent war es ein Gekämpfe um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Deshalb ist mein Wunsch, endlich mal wieder eine ruhige, sorgenfreie Saison zu erleben. Gewiss nicht ambitionslos, aber Stress hatte dieses Team zuletzt genug“, so Graßler. Letztlich hoffte man, dass man einen Platz im vorderen Tabellendrittel anvisieren könne.

Mit dem nachzuholenden Auswärtsspiel beim FC Weiden-Ost II startet der FVV am 15. März in die Restrückrunde. Der Vorsprung zum ersten Relegationsplatz beträgt sieben Punkte, um weiterhin im "ruhigen Fahrwasser" des Klassements zu bleiben und eher den Blick nach oben zu richten, soll dort gepunktet werden. Zudem gilt es Revanche zu nehmen, für das 0:2 im Hinspiel auf eigenem Platz.

Spielertrainer Tobias Graßler äußert im folgenden Interview unter anderem den Wunsch, dass seine Mannschaft in den restlichen Matches der aktuellen Saison die Leistung steigert und dabei eine gewisse Kontinuität erreicht, um das ausgegebene Saisonziel noch zu erreichen.

Tobi, kurzer Rückblick auf den bisher absolvierten Saisonabschnitt, wie bewertest du den?

Tobias Graßler (36): Im Großen und Ganzen bin ich mit der bisherigen Saison zufrieden, vor allem mit der spielerischen Entwicklung. Natürlich wäre der ein oder andere Punkt mehr möglich gewesen, aber auch das gehört zum Lernprozess dazu.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Für den weiteren Verlauf der Runde gilt es, mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Daher ist das Ziel nach der Winterpause einen besseren Punkteschnitt zu erzielen.

Haben sich bis jetzt personelle Veränderungen ergeben in deinem Kader?

Nein, an der Zusammensetzung des Kaders hat sich nichts geändert.

An welchen Stellschrauben, was das Spiel deiner Mannschaft betrifft, muß deiner Meinung nach vor dem Re-Start gedreht werden?

Wie bereits erwähnt, müssen wir in den Spielen konstanter unsere Leistung abrufen. Das Potenzial ist definitiv vorhanden – das sehen wir Woche für Woche im Training. Deshalb werden wir weiter hart arbeiten, um unser Spiel mit und ohne Ball zu verbessern.

Wann hattet ihr offiziellen Trainingsstart und wie sieht die Vorbereitung im Groben aus?

Am 9. Februar haben wir mit der Vorbereitung begonnen. Davor hatte ein jeder individuell einige Laufeinheiten absolviert.

Wo siehst du in der Kreisliga Süd bislang positive, wo eher negative Überraschungen?

Ich will und kann auch gar nicht ein Team positiv oder negativ bewerten, denn diese Liga ist extrem ausgeglichen. Viele Faktoren spielen hier eine Rolle, wie Zu- und Abgänge, Verletzungen und so weiter. Daher ist eine Bewertung schwierig. Trotzdem ist die bisherige Punktausbeute von Ursensollen als Aufsteiger positiv zu bewerten.

Glaubst du, dass ihr euer formuliertes Saisonziel noch erreicht?

Es wird auf jeden Fall eine spannende Restrunde. Wenn wir weiter hart arbeiten, werden wir unser Ziel erreichen.

Abschließend ein Blick voraus. Stand jetzt, bleibst du auch in der nächsten Saison Spielertrainer beim FVV?

Ja, ich bleibe in Vilseck an Bord.

=============================================================

SV Schmidmühlen (9. Platz, 22 Punkte, 5-7-5, 22:18 Tore)

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick zurück: Nach vielen Jahren in der Kreisliga war der SVS in der Saison 2022/23 über die Relegation in die Bezirksliga aufgestiegen. Der Aufenthalt dort sollte sich am Ende jedoch nur zu einem einjährigen Intermezzo entwickeln, es fehlte in der Endabrechnung ein Punkt, um zumindest die Entscheidungsspiele zu erreichen. Es ging also wieder hinab in die Kreisliga, knapp zwei Wochen vor Saisonbeginn in der Südstaffel musste man sich plötzlich nach einem neuen Trainer umsehen. Der bisherige Chefcoach Gustavo „Guti“ Ribeiro (41) entschloss sich nach reiflichem Überlegen dazu, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Interimsweise übernahm der eigentlich als spielender „Co“ von Inter Bergsteig Amberg gekommene Alexander Greger (35) das Training, sollte dann aber fest als Cheftrainer die Mannschaft übernehmen. Der SVS wollte sich zunächst in der Liga akklimatisieren, einen Platz im vorderen Mittelfeld wünschte man sich insgeheim. Nach einer starken Saisonfrühphase landete landete die Elf aus dem Vilstal schließlich auf Rang 9 in der Endabrechnung.

Springen wir in die Gegenwart: Mit nahezu einem unveränderten Kader startete der SVS in die Vorbereitung auf die aktuell pausierende Spielzeit, kein Spieler hatte das Team verlassen, mit Joel Lichtenfeld vom ASV Haselmühl holte man einen einen Mann, der den unverändert die Geschicke leitenden Alexander Greger als spielender Co-Trainer auf und neben dem Platz assistieren sollte. In Bezug auf das Saisonziel verhielt man sich eher vorsichtig und defensiv, ein besseres Abschneiden, als in der Vorsaison sollte angepeilt werden.

Der Saisonauftakt verlief unbefriedigend. Dabei sollte sich schon in den Matches in Edelsfeld und zuhause gegen Aufsteiger Luhe-Wildenau das Problem auftun, welches die Greger-Truppe auch in den folgenden Wochen Zählbares kosten würde. Die Mannschaft ließ einfach zu viele klare Einschußchancen liegen und brachte sich damit immer wieder um den Lohn, eigentlich eine gute Vorstellung geboten zu haben. Am dritten Spieltag holte der SVS im Weidener Osten den ersten Dreier, legte gegen Haselmühl gleich nach, um sich danach zwei Mal Unentschieden zu trennen. A propos Unentschieden: Mit sieben an der Zahl sind die Rot-Weißen die Unentschiedenkönige der Liga, da es da nur einen Punkt gibt, fehlte halt der ein oder andere volle Ertrag, um mehr auf der Habenseite zu haben. Zusammenfassend hat man in den wichtigen Partien gegen die Mannschaften des hinteren Tabellendrittels viel Zählbares geholt, gegen die Vorderen - wie Rosenberg, Königstein und Freudenberg - gelang zumindest ein Teilerfolg.

Betrachtet man das Torverhältnis, erkennt man deutlich, wo die Stellschraube ist, an der vor dem Re-Start (der SVS reist am 14. März zum TuS Rosenberg) gedreht werden muss. Neben dem TuS Hirschau (14) und dem SV Köfering (17) hat man mit 22 Treffern die wenigsten Einschüsse in der Liga vorzuweisen. Am Abwehrverhalten gibt es dagegen nichts auszusetzen, verfügt die Greger-Crew mit nur 18 Gegentreffern über die beste Defensive der Liga.

Spielertrainer Alexander Greger drückt im Interview unter anderem die Hoffnung aus, mit den Seinen gut aus der Winterpause zu kommen und die Probleme in der Chancenwertung so weit in den Griff zu bekommen, um noch so viele Erfolgserlebnisse feiern zu können, wie möglich:

Alex, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Alexander Greger (35): Leider haben wir zu viele Punkte unnötig liegen gelassen. Deshalb sind wir nicht zufrieden.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir wollen gut aus der Winterpause starten und noch so viele Spiele wie möglich positiv gestalten.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Es kommen drei langzeitverletze Spieler zurück, die uns in der Breite und Qualität sehr gut tun werden.

Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?

Wir haben Anfang Februar mit der Vorbereitung begonnen. Vorher waren individuelle Läufe zu absolvieren. Für Abwechslung werden Spinning und verschieden Testspiele sorgen.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Verbessern kann man sich immer in allen Bereichen. Aber bei uns ist ganz klar die Verwertung der Torchancen ein großes Thema, hier lassen wir einfach viel zu viel liegen.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Ich beurteile öffentlich weder positiv noch negativ andere Mannschaften.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Das hängt davon ab, wie erfolgreich wir die restlichen Spiele nach der Winterpause absolvieren.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim SVS stehen?

Ja, ich habe meinen Vertrag verlängert.