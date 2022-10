Vilsbiburg: »Weiterer Abstieg wäre fatal« Der Ex-Landesligist kommt auch in der Kreisliga nicht auf die Beine und muss Angst haben, in die Kreisklasse durchgereicht zu werden

14 Spiele, zwölf Punkte, zuletzt sechsmal in Folge nicht gewonnen. Das Fußballjahr 2022 wird in die Vereinsannalen des TSV Vilsbiburg keine positive Erwähnung finden. Im Sommer stieg der Klub aus dem Landkreis Landshut in der Relegation aus der Bezirksliga ab und auch eine Etage tiefer läuft es überhaupt nicht rund man schwebt in akuter Abstiegsgefahr.

"Wir wussten, dass es keine einfache Saison werden wird, zumal wir auch noch zwei Relegationsspiele in den Beinen hatten und ein Abstieg auf diesem Weg auch immer mental etwas schwer zu verdauen ist. Dass es aber überhaupt nicht läuft, stimmt uns schon sehr nachdenklich und traurig", sagt Vereins-Urgestein Sepp Perzl. Der langjährige Abteilungsleiter macht dennoch einen sachlichen und gefassten Eindruck, was vielleicht auch an dem liegt, dass der 65-Jährige schon sämtliche Höhen und Tiefen beim TSV Vilsbiburg mitgemacht hat. "Nach dem Bezirksliga-Abstieg 2009 wurden wir auch direkt in die Kreisklasse durchgereicht. Das müssen wir dieses Mal unbedingt verhindern. Ein weiterer Abstieg wäre fatal", meint Perzl.







Als Hauptgrund für die Misere sieht der TSV-Dauerbrenner das Verletzungspech: "Kapitän Marco Grüneis verpasste wegen einer schweren Muskelverletzung bereits fast die komplette Frühjahrsrunde und konnte erst im September wieder einsteigen. Von seinem früheren Leistungsniveau ist er verständlicherweise noch weit entfernt. Unser herausragender Abwehrchef Manuel Aumeier fehlt uns wegen eines Muskelfaserrisses seit einem Monat und wird auch in den restlichen beiden Partien vor der Winterpause nicht mehr zum Einsatz kommen können. Auch unser starker Offensivspieler Niels Wagensonner plagt sich ständig mit irgendwelchen Wehwechen herum und verpasste deshalb schon ein paar Spiele. Wenn dann ausgerechnet die Leistungsträger ausfallen oder nicht fit sind, wird es halt noch schwieriger. Wir haben viele junge Spieler im Kader, die noch Zeit und vor allem etablierte Kräfte an ihrer Seite brauchen."