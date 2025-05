Vilsbiburg vergrößert Kader und schielt wieder Richtung Bezirksliga

Keeper Weinmann, der vor drei Jahren beim SV Neufraunhofen seinen nächsten Schritt gewagt hatte, wurde leider immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, konnte sich aber trotzdem weiterentwickeln und neue Erfahrungen sammeln. Jetzt freut er sich aber auf die neue Herausforderung bei seinem Heimatverein und wird den Konkurrenzkampf um die Torwartpositionen beleben. Ähnlich erging es Can Durmus, der sich bei seinem Wechsel in die Bezirksliga zu Eintracht Landshut verletzt hatte und diese nach einer Operation im Winter nun auskuriert. hat. Durmus ist ein Allrounder, der auf vielen Positionen einsetzbar ist







"Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Niklas und Can. Schließlich ist das genau das Motto und die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Wir bauen die eigene Jugend und schauen auf das eigene Umfeld. Beide Spieler sind beim TSV Vilsbiburg ausgebildet worden und haben mittlerweile schon Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln können", lässt die Abteilungsführung, verlauten.







Mit Enis Mustafov konnte ja schon nach der Winterpause ein ehemaliger Jugendspieler reaktiviert werden. "Dass wir einen Kader haben, der in der Kreisliga oben mitspielen kann , steht außer Frage. Wir benötige nur noch mehr Qualität in der Breite und das bekannte Quäntchen Glück. Wichtig ist trotzdem, bescheiden und bodenständig zu bleiben und unseren Langzeitverletzten Can Durmus, Lukas Maier, Selcuk Öztekin sowie den kürzlich angeschlagenen Spielern Diogo Mapeli da Silva und Kapitän Marco Grüneis die Zeit zu geben, sich wieder langsam an das Pensum zu gewöhnen und darauf zu hoffen, dass der eine oder andere bald wieder einsatzfähig ist. Wenn dann alle wieder fit sind und keine neuen Ausfälle hinzukommen, werden wir bestimmt über kurz oder lang eine wichtige Rolle um den Aufstieg in die Bezirksliga spielen", ist sich der Sportliche Leiter Christian Deliano sicher.