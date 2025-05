Vilsbiburg krallt sich Vilsheim-Torjäger

"Mit Benji haben wir einen offensiven Spieler verpflichten können, den wir schon seit längerem beobachten und uns nun freuen, dass es endlich mit seiner Zusage funktioniert hat", lässt der TSV Vilsbiburg verlauten. Der 24-jährige Allrounder ist vielseitig einsetzbar, zweikampfstark, sehr schnell und besticht seit Jahren durch seine konstante Torgefährlichkeit. "Benji hat den Ehrgeiz, den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn zu machen und sich in der Kreisliga zu etablieren. Ferner passt er charakterlich perfekt zu unserer Philosophie“, berichtet "Chico“ Deliano, sportlicher Leiter und stellvertretender Abteilungsleiter des TSV Vilsbiburg.





"Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga vor drei Jahren haben wir in der Tat einen gewagten Weg eingeschlagen“, so Deliano weiter, "aber wenn man auf unsere damaligen Mitkonkurrenten schaut und das mit unserer jetzigen aktuellen Situation vergleicht, dann haben wir wohl vieles richtig gemacht“. In der Tat ist der niederbayrische Traditionsclub wieder in vieler Munde und der aktuelle vierte Tabellenplatz in der Kreisliga Isar-Rott unterstreicht den Aufwärtstrend des Kleinstadtvereins. Die junge Mannschaft zeigt auch in den letzten Wochen Charakter und lässt sich auch durch die vielen verletzungs- und arbeitsbedingten Ausfälle trotz des nicht allzu großen Kaders nicht aus dem Konzept bringen, mischt weiterhin gut in der Kreisliga mit.





"Das aktuell eine absolut spürbare positive Stimmung in der Mannschaft und im Verein herrscht, können wir auch anhand der aktuell laufenden Kadergespräche verzeichnen. Nicht nur, dass uns alle Spieler die Zusage für die kommende Saison gegeben haben und einige vielversprechende Jugendspieler in den Startlöchern stehen - auch bezüglich Neuverpflichtungen stehen wir aktuell in sehr verheißungsvollen Gesprächen. Dazu aber in den kommenden Tagen und Wochen mehr“, verrät ein sichtlich zufriedener und zuversichtlicher sportlicher Leiter.