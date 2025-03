Vilsbiburg-Knall: Gassenhuber hat Handtuch geworfen

Andreas Gassenhuber wurde erst im vergangenen Sommer als neuer Coach installiert und spielte mit seinem Team bis dato eine ausgezeichnet Runde. Als Rangvierter der Kreisliga Isar-Rott sind Passarge, Grüneis & Co. mehr als im Soll und dürfen sogar noch Richtung Tabellenspitze schielen. "Die Erwartungen sind deutlich übertroffen worden, was auch ein großer Verdienst von Andreas Gassenhuber ist. Da unser Kader sehr dünn ist, hatten wir eigentlich mit einer schweren Saison gerechnet, in der es primär darum ging, nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Deshalb ist unsere Zwischenbilanz hervorragend", sagt TSV-Urgestein und Abteilungsleiter Josef Perzl.





Umso überraschender kommt der Gassenhuber-Rückzug. "Ich bin mit Andi super klar gekommen und war sehr perplex, als er mir seine Entscheidung mitgeteilt hat. Auch die Mannschaft hat damit überhaupt nicht gerechnet und bedauert das", informiert Perzl, der dann etwas Licht ins Dunkel bringt: "Wir hatten ein viertägiges Trainingslager in Österreich. Unser Chefcoach musste kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Allerdings hat er darüber nur Herbert Huber informiert. Das ist beim Team gar nicht gut angekommen. Während der Tage in Österreich kamen dann von Spielerseite ein paar Verbesserungsvorschläge auf den Tisch, die unser Sportlicher Leiter Christian Deliano den Coach am Sonntagabend nach der Rückkehr mitteilte. Das waren keine wirklich relevanten Dinge, sondern nur Kleinigkeiten. Andi hat mir daraufhin am Dienstagabend die Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, dass er mit sofortiger Wirkung aufhört."







Der in der Nähe von Eichendorf wohnhafte Gassenhuber verabschiedet sich nicht im Groll: "Der TSV Vilsbiburg ist ein top geführter Verein mit sehr guten Funktionären. Mit der sportlichen Bilanz kann man absolut zufrieden sein. Ich bin ein Trainer, der immer das Maximum herausholen möchte und gebe dementsprechend stets 100 Prozent. Das erwarte ich auch von meinen Spielern und da das zuletzt bei dem einen oder anderen nicht mehr ganz der Fall war, habe ich meine Konsequenzen gezogen. Das mag vielleicht für manche überraschend sein, entspricht aber meinem Naturell. Trotzdem bedanke ich mich für eine gute Zeit, wünsche dem Verein und der Mannschaft nur das Beste."







Trotz der Hiobsbotschaft macht TSV-Urgestein Sepp Perzl einen unaufgeregten Eindruck: "Im Fußball gibt es nichts, was es nicht gibt. Mit Herbert Huber haben wir eine gute Lösung in den eigenen Reihen und brauchen uns für die Restsaison keine Sorgen machen. Wie es ab Sommer auf der Trainer-Postion weitergeht, ist völlig offen. Wir haben uns schon mit ein paar Namen beschäftigt, vielleicht wäre auch mal ein Spielertrainer gar nicht so verkehrt."