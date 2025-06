Vilsbiburg holt Trousil zurück

Der TSV Vilsbiburg vermeldet weitere Rückkehrer für die neue Saison 2025/2026. Mit Mircea Trousil kehrt ein weiteres Eigengewächs des Kreisligisen zurück an die Vils. Der 24-jährige Mittelfeldspieler tritt damit nach nur einem Jahr Gastaufenthalt beim SSV Landshut-Schönbrunn die Rückreise zu seinem Heimatverein an.

"Wir sind sehr stolz, dass wir Mircea überreden konnten, wieder zurück nach Vilsbiburg zu kommen und wir denken er ist hochmotiviert mit dem TSV noch einiges zu erreichen“, hört man aus der Abteilungsführung. "Wir bleiben weiter unserem Motto treu auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, junge Spieler weiter auszubilden und zu fördern und den ein oder anderen zu integrieren, der bereit ist, sich mit diesem Motto und diesem Verein zu identifizieren und der zu unserer Philosophie passt“, so die Führungsriege weiter. Umso erfreulicher auch die Tatsache, dass mit Florian Kubanek und Alexander Kretschmar zwei weitere Spieler zurück zum TSV wechseln und die Zweite Mannschaft der Vilsbiburger unterstützen und verstärken. "Aktuell läuft es bei den Kaderplanungen für die neue Saison tatsächlich außerordentlich gut“, verrät der sportliche Leiter Deliano weiter und fügt an: "Auch bei der Trainersuche sind wir mittlerweile einen großen Schritt weitergekommen. Näheres dazu dann in absehbarer Zeit."