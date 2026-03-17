Vilsbiburg: »Entwicklung unserer Truppe stimmt uns alle positiv«

Von links nach rechts: Josef Perzl Christoph Deißenböck, Benedikt Rohrmeyer, Johannes Dienemann, Christian Deliano – Foto: Verein

"Der Kader bleibt komplett zusammen“, zeigen sich die sportliche Leitung und die Verantwortlichen der Abteilung Fußball des TSV Vilsbiburg hoch erfreut. Der in den letzten Jahren eingeschlagene nachhaltige Weg erweist sich für den Verein als goldrichtig. "Die Entwicklung unserer jungen Truppe stimmt uns alle positiv und ist noch lange nicht am Ende. Wir wollen unsere Philosophie der letzten Jahre fortsetzen und unserer Linie nachhaltig zu arbeiten und unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln treu bleiben. Dass wir zu so einem frühen Zeitpunkt bereits die Zusage des kompletten Kaders für die kommende Saison haben, zeigt dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig werden auch nächste Saison wieder unsere eigenen Talente aus Nachwuchs in den Seniorenbereich eingebaut. Das Wichtigste bleibt, bei allem sportlichen Ehrgeiz, dass die familiäre Atmosphäre, die den TSV in den letzten Jahren ausmacht, erhalten bleibt.“

Parallel zur Kaderplanung wurden auch die Gespräche mit dem kompletten Trainerteam positiv abgeschlossen. Neben Co-Trainer und TSV-Urgestein Herbert Huber, Torwarttrainer Tom Klinger, Sporttherapeutin Rebecca Saxstetter, Trainer der Zweiten Mannschaft Melk Alves Lopes hat auch Christoph Deißenböck , seit Sommer auf der Kommandobrücke des TSV, um eine weitere Saison verlängert. "Mit den frühzeitigen Entscheidungen auf den einzelnen Positionen des Trainerteams setzen wir unseren nachhaltigen Weg fort und blicken zuversichtlich in die Zukunft", geben der scheidende sportliche Leiter Chico Deliano und sein designierter Nachfolger Johannes Dienemann zu Protokoll. Damit setzt der TSV frühzeitig ein Zeichen und sorgt auf der Kommandobrücke für Stabilität und eine nachhaltige Entwicklung.

Auch Christoph Deißenböck zeigt sich über die frühzeitige Klarheit in Kaderplanung und der Besetzung des Trainerteams erfreut: "Ich freue mich sehr ein weiteres Jahr in Vilsbiburg arbeiten zu dürfen. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, meinem Trainerteam und besonders mit unserer charakterlich einwandfreien Truppe macht mir riesig Spaß. Man merkt von Woche zu Woche Fortschritte im ganzen Verein, da bin ich gerne ein Teil davon. Ich bedanke mich fürs Vertrauen und möchte dies durch Ergebnisse auf und neben dem Platz zurückzahlen.“

Die Verantwortlichen des TSV um Chico Deliano und Johannes Dienemann freuen sich über die Zusage – und betonen die Bedeutung der Personalie: "Aus unserer Sicht sind Vertrauen und Kontinuität auf der Trainerposition einer der wichtigsten Bausteine für nachhaltige sportliche Entwicklung. Nach dem Trainerwechsel in der Vorsaison, hat Chris die Mannschaft im Laufe der Vorrunde schnell stabilisiert und die Mannschaft Woche für Woche weiterentwickelt. Das Trainerteam um unseren Chefanaweiser und Co-Trainer Herbie Huber arbeitet hervorragend zusammen. Chris und sein Team arbeiten äußerst akribisch, erreichen die Jungs mit ihrer Ansprache und haben viele positive Impulse auf und neben dem Platz gesetzt. Chris treibt mit seinem Team unsere Entwicklung klar voran und man sieht, dass die Mannschaft Schritt für Schritt nach vorne gebracht wird. Wir sind daher froh, so früh seine Zusage für ein weiteres Jahr erhalten zu haben.“

Zudem konnten die Verantwortlichen den Kader noch um einen talentierten jungen Keeper erweitern. Benedikt Rohrmeyer schließt sich im Winter den Rot-Weißen an. Rohrmeyer kommt von der U19 der SpVgg. Landshut und ist ein talentierter, gut ausgebildeter Keeper, der unser Torwartteam seit Januar bereits ergänzt. Starke Präsenz im Kasten, stark am Fuß und Reaktionsschnelligkeit auf der Linie zählen zu seinen größten Stärken. "Benedikt bringt alles mit was ein Torhüter braucht. Bei uns bekommt er das Vertrauen und die Zeit sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, um sein großes Potenzial bei uns nach und nach voll entfalten zu können. Wir werden ihn dabei und in der Integration bestmöglich unterstützen und gewinnen einen menschlich ganz feinen Kerl dazu.“, sagt Johannes Dienemann, der sich zugleich ausdrücklich bei der SpVgg Landshut für die unkomplizierte und sehr kooperative Abwicklung des Transfers bedankt.