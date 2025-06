Vilsbiburg angelt sich Bezirksliga-Coach aus Oberbayern

"Natürlich haben wir in alle Richtungen überlegt, auch ein Spielertrainer wäre für uns eine Option gewesen. De ersten Gespräche mit Chris, der schon vor einigen Jahren ein Trainerkandidat bei uns gewesen ist, waren aufgrund seiner Kenntnisse vom Verein und insbesondere auch an seinem Interesse an den Jugendmannschaften schon sehr erstaunlich“, berichtet der sportlicher Leiter Christian Deliano und führt weiter aus: “Wir wollten nicht irgendwen, nur weil der vielleicht irgendwo in der Bezirks- oder Landesliga viele Tore geschossen hat oder an der Außenlinie Aufstiege zu verzeichnen hat, sondern einen Trainer, der zu unserer Mannschaft passt, der hinter unserem Konzept steht und einen Teamplayer, der in dieser Richtung dieser Mannschaft noch einiges beibringen kann. Ich denke auch, dass sei Spielsystem gut zu unserer Mannschaft passt, und das einfach das Gesamtpaket bei ihm passt. Christoph und Herbert kennen sich schon aus der Zeit beim TSV Buchbach und ich bin überzeugt, dass die beiden sehr gut harmonisieren werden."







Als "Zucker" bringt Deißenböck einen weiteren Neuzugang aus seinem Umfeld mit nach Vilsbiburg: Tobias Hofer wird künftig das TSV-Trikot überstreifen. Der 19-Jährige quirlige Offensivmann wechselt vom Kreisklassisten FC Mühldorf an die Vils. Auch die zweite Mannschaft hat wieder Rückkehrer zu verzeichnen und möchte alles versuchen, um in der Reserve-Runde diesmal eine bessere Rolle zu spielen und weiter oben mitzumischen. Demzufolge sind Trainer Torsten Nowack und die Truppe um Spielführer Stefan Benker auch entsprechend positiv gestimmt.