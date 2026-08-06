Villingens Trainer Uhing: "Die interessanteste Oberliga seit langem"

Villingens Trainer Matthias Uhing erwartet eine umkämpfte Saison. | Foto: Eibner/Kirsten Jäger (imago)

Der FC 08 Villingen startet am Freitag in die Saison der Fußball-Oberliga. Und das gleich mit dem Topspiel beim Regionalliga-Absteiger TSG Balingen. Trainer Matthias Uhing gibt sich zurückhaltend.

Was ist dieses Spiel nun? Eine Schwerstaufgabe zum ungünstigsten Zeitpunkt oder genau der richtige Gegner im richtigen Moment? So ganz sicher in seiner Einschätzung scheint sich Matthias Uhing nicht zu sein. Eines steht für ihn jedoch fest: „Es ist eine maximale Herausforderung!“ Am Freitag trifft der Trainer des FC 08 Villingen mit seiner Mannschaft auf die TSG Balingen. Und dann auch noch auswärts. Herausfordernder hätte der Auftakt in die Oberligasaison in der Tat kaum ausfallen können.

Doch was soll’s, Uhing quittiert diese Konstellation mit einem Schulterzucken. „Du kannst dir ja keinen Lieblingsgegner aussuchen. Und irgendwann musst du gegen jeden antreten.“ Überhaupt: Leichte Kontrahenten erkennt er keine.