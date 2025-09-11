Villingens Trainer Steffen Breinlinger: "Zwischen Himmel und Hölle"

Sie wollen einen Neustart. Keinen neuen Start in die Saison, aber einen neuerlichen Versuch auf dem Weg zu mehr Stabilität in den Leistungen. Bisher gibt der FC 08 Villingen in der Oberliga ein Musterbeispiel an Wankelmütigkeit ab. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen spiegeln genau das wider. Die daraus resultierenden acht Punkte sind viel zu wenig. Nach Meinung der Fans, wohl auch nach Meinung der Spieler – und ganz sicher nach dem Dafürfinden des Trainers: "Wir spielen zwischen Himmel und Hölle. Das ist unser Hauptproblem", sagt Steffen Breinlinger – und stöhnt.

