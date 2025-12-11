Villingens Trainer Steffen Breinlinger: "Ich gebe immer mein Maximum"

Mit jungen Menschen umzugehen und sie anzuleiten, damit kennt sich Steffen Breinlinger bestens aus. Als Lehrer für Sport und Deutsch am Leibniz-Gymnasium in Rottweil und Ausbilder für Referendare gehört das zu seiner Profession. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen also, um den Posten als Trainer beim FC 08 Villingen zu übernehmen. Seit März dieses Jahres steht er an der Seitenlinie der Nullachter, moderierte den Abstieg aus der Regionalliga, der bereits vor seinem Antritt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststand. Mit Erfolg, und das ist kein Widerspruch in sich, denn es gelang ihm, die Mannschaft zumindest in Teilen wiederzubeleben, Punkte zu holen und sich erhobenen Hauptes eine Etage nach unten zu verabschieden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.