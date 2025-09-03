Villingens Trainer Steffen Breinlinger: "Es geht immer noch besser!"

Ist der Bock umgestoßen? Wird der überzeugende Sieg gegen Oberachern in der Rückschau als jenes Ereignis bewertet werden, das die Wende zum ganz Guten brachte? Steffen Breinlinger lässt mit seiner Antwort auf diese Frage nicht lange warten: "Ich hoffe, ich werde genau das einmal sagen können." Villingens Trainer wünscht sich nichts sehnlicher, als eine Leistung wie bei diesem überzeugenden Auftritt am vergangenen Wochenende in Dauerschleife bestaunen zu können. Er weiß natürlich, wie viel Arbeit es bedeutet, aus diesem Wunsch Realität werden zu lassen. "Wir dürfen niemals nachlassen. Ich hoffe, jeder hat das mittlerweile verinnerlicht." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.