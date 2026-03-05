Villingens Trainer Matthias Uhing: "Ich bin ein gnadenloser Optimist"

Villingens Fabio Liserra (in Schwarz) wird sich auch am Wochenende beim SV Oberachern auf heftige Gegenwehr einstellen müssen. – Foto: Imago/Eibner/Tobias Baur

Im Januar trat Matthias Uhing die Nachfolge von Steffen Breinlinger als Trainer des FC 08 Villingen an. Er habe nicht in dieses Amt gedrängt, aber Verantwortung gegenüber Verein und Team gespürt.

Er ist ein Urgestein beim FC 08 Villingen, dem Fußball-Oberligisten. Als Trainer seiner beiden Söhne bei den Bambini fing seine Laufbahn bei den Nullachtern an. Im Jugendbereich hat er fast alles gemacht, was es zu machen gibt, ehe er in der Winterpause 2021/22 als Co-Trainer unter Marcel Yahyaijan bei den Aktiven reüssierte. Nun also wechselte er auf den Chefsessel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.