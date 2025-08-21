Villingens Torhüter Andrea Hoxha wünscht sich auch in schwierigen Phasen die Unterstützung durch die Fans. – Foto: Imago/Eibner

Villingens Trainer lässt keinen Zweifel am Willen seiner Spieler zu Der FC 08 Villingen steht vor seinem ersten Auswärtsspiel in dieser Oberliga-Saison.

Die Reise führt am Samstag zum formstarken 1. CfR Pforzheim. Trainer Steffen Breinlinger will dort gleich zwei Trends brechen.

FC 08 Villingen Drei Heimspiele bescherte der Spielplan dem FC 08 Villingen zum Auftakt. Diese günstige Konstellation wollte Steffen Breinlinger mit seiner Mannschaft für einen formidablen Auftakt nutzen. Stärke auf eigenem Platz nutzen, die eigenen Fans im Rücken. Doch dieser Plan ging ordentlich in die Hose. Nach der grandiosen Aufholjagd gegen den SSV Reutlingen und dem 4:3-Sieg setzte es zwei Niederlagen. Vor allem die jüngste gegen Aufsteiger Türkspor Neckarsulm (0:2) sorgte für reichlich Frust. Keine Körpersprache und kaum gewonnene Zweikämpfe ließen das kritische Villinger Publikum noch kritischer werden. So kritisch, dass sich Nullacht-Torhüter Andrea Hoxha "wie bei einem Auswärtsspiel" vorkam.