Villingens Trainer lässt keinen Zweifel am Willen seiner Spieler zu

Die Reise führt am Samstag zum formstarken 1. CfR Pforzheim. Trainer Steffen Breinlinger will dort gleich zwei Trends brechen.
FC 08 Villingen
Drei Heimspiele bescherte der Spielplan dem FC 08 Villingen zum Auftakt. Diese günstige Konstellation wollte Steffen Breinlinger mit seiner Mannschaft für einen formidablen Auftakt nutzen. Stärke auf eigenem Platz nutzen, die eigenen Fans im Rücken. Doch dieser Plan ging ordentlich in die Hose. Nach der grandiosen Aufholjagd gegen den SSV Reutlingen und dem 4:3-Sieg setzte es zwei Niederlagen. Vor allem die jüngste gegen Aufsteiger Türkspor Neckarsulm (0:2) sorgte für reichlich Frust. Keine Körpersprache und kaum gewonnene Zweikämpfe ließen das kritische Villinger Publikum noch kritischer werden. So kritisch, dass sich Nullacht-Torhüter Andrea Hoxha "wie bei einem Auswärtsspiel" vorkam.
FC Denzlingen
Im zweiten Heimspiel der Oberligasaison geht es für den FC Denzlingen an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC II. „Das ist für mich kein normaler Aufsteiger, die trainieren voll unter Profibedingungen“, so FCD-Trainer Marco Dufner über den kommenden Gegner. Nach den zwei schweren Auftaktspielen und knappen Niederlagen gegen die Titelanwärter VfR Mannheim (0:1) und den VfR Aalen (1:2) geht der FC Denzlingen, der in Hollenbach (3:0) erstmals punkten konnte, mit einem guten Gefühl in die Partie gegen den KSC. Er ist eher schleppend gestartet: Nach drei Spieltagen wartet die Mannschaft noch auf ihren ersten Saisonsieg.