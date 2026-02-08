Villingens Ex-Trainer Breinlinger: "Die Trennung tut weh"

Im Januar trennten sich die Wege von Steffen Breinlinger und des FC 08 Villingen. Der Ex-Trainer des Fußball-Oberligisten sagt im Interview, er befinde sich noch in der "Reflexionsphase".

In den vergangenen Monaten produzierte der FC 08 Villingen viele – nicht immer positive – Schlagzeilen. Da war der Dauerzwist innerhalb des Vorstandes, der mit der Wahl eines neuen Führungstrios gelöst werden sollte. Auf dieser Bühne hat sich das Geschehen nach außen beruhigt. Doch zu Beginn des Jahres sorgte der Verein wieder für erhebliches Aufsehen, als er die Trennung von Trainer Steffen Breinlinger (42) verkündete. Mittlerweile hat der Club Breinlingers Assistenten Matthias Uhing als Nachfolger installiert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.