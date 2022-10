Villingen kehrt in die Erfolgsspur zurück Offenburg mit klarer Heimniederlage +++ FFC feiert in Reutlingen zweiten Saisonsieg

Der Knoten ist geplatzt: Nach sieben Spielen ohne Sieg haben die Nullachter wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen gewann vor 550 Zuschauern das Heimspiel gegen den FV Ravensburg dank einer sehenswerten Teamleistung mit 3:1 (1:0). 08-Trainer Marcel Yahyaijan bewies ein gutes Näschen bei der Aufstellung und den Auswechslungen. Youngster Fabio Liserra rückte nach guten Trainingsleistungen in die Startelf auf die Sechserposition und bedankte sich für den Vertrauensbeweis in der zwölften Minute mit dem Villinger Führungstreffer. Bis zur Pause konnten die Nullachter zwar nicht nachlegen, standen jedoch defensiv kompakt. Der FVR biss sich die Zähne aus. Mehr auf BZ-Plus.

Das Kreuzeiche-Stadion auf der Reutlinger Achalm ist für den Freiburger FC ein historischer Ort, etliche dort errungene Siege sind verbunden mit erfolgreichen Spielzeiten. 1977 etwa startete dort die erfolgreiche Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga mit einem 2:0-Sieg über den SSV. Dasselbe Resultat war schließlich in der Saison 2019/20 ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zum Klassenerhalt. Ob der jüngste 2:1(1:0)-Erfolg gegen die Reutlinger am Ende auch Bestandteil einer erfreulichen Spielzeit sein wird, bleibt freilich abzuwarten. Ein wichtiger und auch verdienter Sieg war es jedoch allemal. Mehr auf BZ-Plus.

Verschlafen – so kann die erste Hälfte des Offenburger FV bei der 1:4 (0:3)-Niederlage in der Fußball-Oberliga gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen bezeichnet werden. "Gegen diese Aussage habe ich nichts einzuwenden, jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, dass ich mich nicht schützend vor die Mannschaft stellen kann und behaupte, wir haben das gut gemacht", sagte OFV-Trainer Sascha Ruf.

Den Offenburgern gelang es nie, Zugriff auf die Partie zu bekommen, in der Passquote hatten sie enorm viele Fehler. "Sinnbildlich dafür steht das 0:1 für Bietigheim: Wir sind zu spät in den Zweikampf gekommen und Valentyn Podolsky (13.) konnte unbedrängt aus 16 Metern abschließen", stellte Ruf fest. Auch beim 0:2 war seine Mannschaft nicht auf dem Posten: Durch ein Missverständnis in der OFV-Verteidigung konnte ein Ball von Marius Kunde ins lange Eck kullern (20.). Verunsicherung war in der Folge beim OFV zu spüren, die Mannschaft fand weiterhin nicht in die Partie und kassierte postwenden noch das 0:3 durch Lukas Böhm (25.).

Der OFV-Coach versuchte seine Mannschaft neu zu ordnen, sprach nochmal einige taktische Dinge an und brachte Noah Hirth und Moritz Bandle für Jacob Harter und Jonas Pies. "Dadurch ist etwas neuer Wind entstanden", stellte Ruf fest. Marco Petereit verkürzte auf 1:3 (54.). Durchbrüche in den gegnerischen Sechzehner gab es in der Folge öfters, nur der letzte Pass wollte nicht gelingen. So ging Ruf in der Schlussviertelstunde volles Risiko, stellte in der Abwehr auf eine Dreierkette um. "Der Plan war, das 2:3 zu erzwingen und dann vielleicht noch zum Ausgleich zu kommen", sagte der OFV-Trainer. Stattdessen kassierten die Offenburger nach einem individuellen Fehler bei einer Standardsituation noch das 1:4 durch Adrian Heinle (85.).

Tore: 0:1 Podolsky (13.), 0:2 Kunde (20.), 0:3 Böhm (25.), 1:3 Petereit (54.), 1:4 Heinle (85.). Schiedsrichter: Bollheimer (Reichenbach). Zuschauer: 200.