Viktoria zu „verkopft“ Arnoldsweiler unterliegt bei Fortuna Köln II mit 1:3.

Mit 1:3 musste sich Mittelrheinligist Viktoria Arnoldsweiler am Samstagabend bei Fortuna Köln II geschlagen geben.

Bereits früh lag das Team von Bernd Lennartz in Rückstand. Nach einem Missverständnis in der Abwehr erzielte Miron Wessels das 1:0 (4.). Ein ereignisreicher Start, zu dem auch das 1:1 zählte: Nach einem Freistoß von Kanischka Taher köpfte Theodoros Tsironas ein (7.).

Einen Fehler im Spielaufbau nutzte wenig später die Fortuna: Per Chipball wurde Wessels in Szene gesetzt, der seinen zweiten Treffer erzielte (24.). Die Hausherren, die mit vier Stürmern agierten, hatten die klareren Chancen, die Viktoria bewies aber Moral. „Wir haben gute tiefe Bälle gespielt, aber im letzten Drittel nicht den Abschluss gefunden. Da waren wir zu verkopft“, so Lennartz, der kurz vor Ende das 1:3 durch Marvin Iskra hinnehmen musste (85.).