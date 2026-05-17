 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Viktoria Wuppertal steigt ab – DV springt auf den Relegationsplatz

Bezirksliga, Gruppe 2: Viktoria Wuppertal steht als erster Absteiger fest – im direkten Kellerduell bei Germania Wuppertal, haben sie eine 0:3-Niederlage hinnehmen müssen.

von Linus Bien · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser
Gesenkte Köpfe bei der Viktoria.
Gesenkte Köpfe bei der Viktoria. – Foto: wilhelm gundlach

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Der erste Absteiger der Bezirksliga, Gruppe 2, steht fest: Der SC Viktoria Wuppertal Rott bleibt gegen Germania Wuppertal chancenlos und verabschiedet sich nach einem einjährigen Abenteuer aus der Bezirksliga. Einen echten Aufschwung erlebt derweil DV Solingens Reserve, denn diese hat sich nach einer miserablen Hinrunde mittlerweile bis auf den Relegationsplatz hochgearbeitet. Das war der 32. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

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Die Partien des 32. Spieltags:

Trotz Führung – Hackenberg fällt auf Abstiegsplatz zurück

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
4
1
Abpfiff

Zehn Minuten sind zwischen dem HSV Langenfeld und der SG Hackenberg gespielt, da erzielte Moritz Kerkien (10.) bereits den Führungstreffer für die Hackenberger. Noch vor der Pause glich Leon Wallraf (43.) für die Gastgeber aus. Durchgang zwei gehörte dann dem HSV. Luca Mario Attardi (60.), Giusseppe Licausi (72.) und Faissal El Amrani (81.) erhöhten auf 4:1. Die SG Hackenberg muss sich mit dieser Niederlage erneut mit einem Abstiegsplatz anfreunden. Der HSV sichert sich den sechsten Platz.

Richrath degradiert Rot-Weiß

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
10
1
Abpfiff

Die Bezeichnung „Sahnetag“ wäre wohl noch untertreiben, für das was TuSpo Richrath mit Rot-Weiß Wülfrath angestellt hat. 5:1 stand es – und das nach nur 45 Minuten. Auf Seiten von TuSpo treffen Gianluca Gagliardi (1.), Kevin Kluthe (7.), Brando de Garcia (19., 40.) und Alen Vincazovic (20.). Das zwischenzeitliche 1:4 erzielte Leonard Kastrati (37.). Gagliardi (54.) und Vincazovic (59.) legten dann nach einer knappe Viertelstunde Tor sechs und sieben nach. In die Endphase der Partie gehend, durften sich dann noch drei Weitere auf die Anzeigetafel bringen: Gabriel Alessandro Iacovino (71.), Jonas Schäfer (78.) und Henrik Scholz (85.) erhöhten auf 10:1 – eine absolute Deklassierung für Rot-Weiß Wülfrath an diesem Nachmittag.

Jugoslavija bleibt auf der vier

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
3
1

Luca Alessio Lenz (42.) eröffnete spät in der ersten Halbzeit die Partie – Jugoslavija Wuppertal geht mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Es folgt eine extrem wilde Schlussphase: Cornelius Opoku glich in der 86. Spielminute aus und ließ de Cronenberger SC einen eigentlich sicheren Punktgewinn bejubeln. Doch Florim Zeciri – eigentlich Trainer von Jugoslavija – sorgte in Minute 88 für den erneuten Führungstreffer. Luca Lenz hatte dann nochmal Bock und netzte zum 3:1 ein.

Berghausen lebt

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
3
1
Abpfiff

Nach vier sieglosen Spielen meldet sich der SSV Berghausen im Abstiegskampf zurück. Ein Tor in Durchgang eins durch Musa Ceesay (27.) sowie Tore in der Anfangsphase durch Leon Mockschan (51.) und Benedikt Brusberg (55.), zeigten schon eine gute halbe Stunde vor Schluss, wer wohl als Sieger vom Platz gehen würde. Ismail Cakici (57.) brachte BV Gräfrath zwar nochmal ins Spiel, doch mehr sollte da nicht mehr kommen. Der direkte Klassenerhalt ist für den SSV jetzt doch noch erreichbar – drei Punkte trennen sie vom rettenden Ufer.

Sie hören einfach nicht auf

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
1
3
Abpfiff

Die zweite Mannschaft von DV Solingen kann wohl nicht aufhören zu punkten, auch gegen Türkgücü Velbert fährt das Team von Sahin Sezer einen Dreier ein. Zunächst bringt Riyan Khan (15.) die Klingenstädter in Führung, ehe Paul Asema Yongo (17.) postwendend den Ausgleich bringt. Cedrik Stefan Synclair Mvondo (33.) sorgte für die Solinger Pausenführung. In Durchgang zwei wurde es nochmal richtig ruppig: Die Ampelkarte der Velberter nutze DV gnadenlos aus, denn Stanislao Apicella (90.+3) traf zum 3:1-Endergebnis. Damit steht DV Solingen erstmals auf dem Relegationsplatz in dieser Saison und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den direkten Klassenerhalt – Herzschlagfinale erwartet!

SV Solingen geht nächsten Schritt in Richtung Landesliga

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
3
0
Abpfiff

Auch die SSVg Velbert II kann Spitzenreiter SV Solingen nicht das Wasser reichen. Akin Müjde (10.) bringt den SVS zunächst in Führung. In Durchgang zwei erhöhen Max Niklas Zäh (59.) und Bilal Elias (76.) auf 3:0. Bitter für die SSVg, die sich jetzt noch tiefer im Abstiegskampf befindet – allerdings mit einem kleinen Polster von zwei Zählern in den Endspurt geht.

Ronsdorf macht fast das Comeback perfekt

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
4
5
Abpfiff

Früh schockte Yannik Hünninghaus (10.) den Tabellenzweiten Germania Reusrath, doch Ange Armel Kouassi (23.) glich die Partie eine knappe Viertelstunde später wieder aus. Kouassi kam mit frischen Kräften aus der Kabine und brachte das 2:1 für die Gäste. Tim Röper (55.) und Gianluca Cserep (63.) erhöhten auf 4:1 und ließen die Germania schon wie den sicheren Sieger aussehen. Doch Julian Bente (69.) und Lukas Knöppel (79.) hatten nochmal richtig Bock auf eine heiße Crunchtime. Das 5:3 durch Nils Kaufmann (87.) nahm dem TSV Ronsdorf so ein wenig den Wind aus den Segeln, auch wenn Phil Ketzscher (90.+4) noch den Treffer zum 4:5 erzielte.

Viktoria steigt ab – Germania fast durch

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
3
0
Abpfiff

Viktoria Wuppertal steht nach der 3:0-Pleite bei der SSV Germania Wuppertal als erster Absteiger der Gruppe fest. Ein Eigentor von Prince Chijoke Osuoha (25.) und zwei weitere Treffer durch Omar Sarsour (30.) sowie Enes Hirlak (85.) beendeten das kurze Bezirksliga-Abenteuer von Rott vorzeitig.

Der SV Wermelskirchen zieht wohl aus der Liga zurück

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
Abgesagt

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Das sind die nächsten Spieltage:

33. Spieltag
So., 31.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Vohwinkel
So., 31.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Ronsdorf
So., 31.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Jugoslavija
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - HSV Langenf.
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Reusrath - SSV Germania
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SV Solingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Richrath - Hackenberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Türkgücü Vel
So., 31.05.26 15:30 Uhr Berghausen - Cronenberg

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Richrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Berghausen - RW Wülfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Vel - Cronenberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Vohwinkel - BV Gräfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen - DV Solingen II
So., 07.06.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV 09/35 W
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania - SSVg Velbert II
So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenf. - SC Reusrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hackenberg - SC Viktoria

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2