Zehn Minuten sind zwischen dem HSV Langenfeld und der SG Hackenberg gespielt, da erzielte Moritz Kerkien (10.) bereits den Führungstreffer für die Hackenberger. Noch vor der Pause glich Leon Wallraf (43.) für die Gastgeber aus. Durchgang zwei gehörte dann dem HSV. Luca Mario Attardi (60.), Giusseppe Licausi (72.) und Faissal El Amrani (81.) erhöhten auf 4:1. Die SG Hackenberg muss sich mit dieser Niederlage erneut mit einem Abstiegsplatz anfreunden. Der HSV sichert sich den sechsten Platz. Richrath degradiert Rot-Weiß

Die Bezeichnung „Sahnetag“ wäre wohl noch untertreiben, für das was TuSpo Richrath mit Rot-Weiß Wülfrath angestellt hat. 5:1 stand es – und das nach nur 45 Minuten. Auf Seiten von TuSpo treffen Gianluca Gagliardi (1.), Kevin Kluthe (7.), Brando de Garcia (19., 40.) und Alen Vincazovic (20.). Das zwischenzeitliche 1:4 erzielte Leonard Kastrati (37.). Gagliardi (54.) und Vincazovic (59.) legten dann nach einer knappe Viertelstunde Tor sechs und sieben nach. In die Endphase der Partie gehend, durften sich dann noch drei Weitere auf die Anzeigetafel bringen: Gabriel Alessandro Iacovino (71.), Jonas Schäfer (78.) und Henrik Scholz (85.) erhöhten auf 10:1 – eine absolute Deklassierung für Rot-Weiß Wülfrath an diesem Nachmittag. Jugoslavija bleibt auf der vier

Luca Alessio Lenz (42.) eröffnete spät in der ersten Halbzeit die Partie – Jugoslavija Wuppertal geht mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Es folgt eine extrem wilde Schlussphase: Cornelius Opoku glich in der 86. Spielminute aus und ließ de Cronenberger SC einen eigentlich sicheren Punktgewinn bejubeln. Doch Florim Zeciri – eigentlich Trainer von Jugoslavija – sorgte in Minute 88 für den erneuten Führungstreffer. Luca Lenz hatte dann nochmal Bock und netzte zum 3:1 ein. Berghausen lebt

Nach vier sieglosen Spielen meldet sich der SSV Berghausen im Abstiegskampf zurück. Ein Tor in Durchgang eins durch Musa Ceesay (27.) sowie Tore in der Anfangsphase durch Leon Mockschan (51.) und Benedikt Brusberg (55.), zeigten schon eine gute halbe Stunde vor Schluss, wer wohl als Sieger vom Platz gehen würde. Ismail Cakici (57.) brachte BV Gräfrath zwar nochmal ins Spiel, doch mehr sollte da nicht mehr kommen. Der direkte Klassenerhalt ist für den SSV jetzt doch noch erreichbar – drei Punkte trennen sie vom rettenden Ufer. Sie hören einfach nicht auf

Die zweite Mannschaft von DV Solingen kann wohl nicht aufhören zu punkten, auch gegen Türkgücü Velbert fährt das Team von Sahin Sezer einen Dreier ein. Zunächst bringt Riyan Khan (15.) die Klingenstädter in Führung, ehe Paul Asema Yongo (17.) postwendend den Ausgleich bringt. Cedrik Stefan Synclair Mvondo (33.) sorgte für die Solinger Pausenführung. In Durchgang zwei wurde es nochmal richtig ruppig: Die Ampelkarte der Velberter nutze DV gnadenlos aus, denn Stanislao Apicella (90.+3) traf zum 3:1-Endergebnis. Damit steht DV Solingen erstmals auf dem Relegationsplatz in dieser Saison und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den direkten Klassenerhalt – Herzschlagfinale erwartet! SV Solingen geht nächsten Schritt in Richtung Landesliga

Auch die SSVg Velbert II kann Spitzenreiter SV Solingen nicht das Wasser reichen. Akin Müjde (10.) bringt den SVS zunächst in Führung. In Durchgang zwei erhöhen Max Niklas Zäh (59.) und Bilal Elias (76.) auf 3:0. Bitter für die SSVg, die sich jetzt noch tiefer im Abstiegskampf befindet – allerdings mit einem kleinen Polster von zwei Zählern in den Endspurt geht. Ronsdorf macht fast das Comeback perfekt

Früh schockte Yannik Hünninghaus (10.) den Tabellenzweiten Germania Reusrath, doch Ange Armel Kouassi (23.) glich die Partie eine knappe Viertelstunde später wieder aus. Kouassi kam mit frischen Kräften aus der Kabine und brachte das 2:1 für die Gäste. Tim Röper (55.) und Gianluca Cserep (63.) erhöhten auf 4:1 und ließen die Germania schon wie den sicheren Sieger aussehen. Doch Julian Bente (69.) und Lukas Knöppel (79.) hatten nochmal richtig Bock auf eine heiße Crunchtime. Das 5:3 durch Nils Kaufmann (87.) nahm dem TSV Ronsdorf so ein wenig den Wind aus den Segeln, auch wenn Phil Ketzscher (90.+4) noch den Treffer zum 4:5 erzielte. Viktoria steigt ab – Germania fast durch

Viktoria Wuppertal steht nach der 3:0-Pleite bei der SSV Germania Wuppertal als erster Absteiger der Gruppe fest. Ein Eigentor von Prince Chijoke Osuoha (25.) und zwei weitere Treffer durch Omar Sarsour (30.) sowie Enes Hirlak (85.) beendeten das kurze Bezirksliga-Abenteuer von Rott vorzeitig. Der SV Wermelskirchen zieht wohl aus der Liga zurück

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Das sind die nächsten Spieltage:

33. Spieltag

So., 31.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Vohwinkel

So., 31.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Ronsdorf

So., 31.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Jugoslavija

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - HSV Langenf.

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Reusrath - SSV Germania

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SV Solingen

So., 31.05.26 15:30 Uhr Richrath - Hackenberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Türkgücü Vel

So., 31.05.26 15:30 Uhr Berghausen - Cronenberg



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Richrath

So., 07.06.26 15:00 Uhr Berghausen - RW Wülfrath

So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Vel - Cronenberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr Vohwinkel - BV Gräfrath

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen - DV Solingen II

So., 07.06.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV 09/35 W

So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania - SSVg Velbert II

So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenf. - SC Reusrath

So., 07.06.26 15:00 Uhr Hackenberg - SC Viktoria