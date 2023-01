Viktoria Winnekendonk: Trainer Uli Berns hört auf Langjähriger Frauencoach mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.

Im Winnekendonker Viktoria-Sportpark endet eine Ära. Trainer Uli Berns, der dem Frauenfußball im Verein zu einem ungeahnten Höhenflug verholfen hat, hört mit sofortiger Wirkung auf. Aktuell belegt die Mannschaft in der Niederrheinliga den fünften Platz. Wie der Verein mitteilte, werden bis zum Saisonende Thomas Seibel, Ingo Venhoven und Dirk von der Koelen das Training leiten und die sportliche Verantwortung übernehmen. Das erste Spiel unter Regie des Trios bestreitet die Viktoria am 26. Februar gegen die SSVg Velbert. In Kürze wird die Viktoria auch den Nachfolger präsentieren, der ab der kommenden Saison die Erfolgsgeschichte der Winnekendonker Frauen fortschreiben soll.