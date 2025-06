Winnekendonk will zukünftig den nächsten Schritt wagen. – Foto: Hannah Gooren

Viktoria Winnekendonk steht vor ungewisser Zukunft Dreimal in Folge hat der A-Ligist den Aufstieg um Haaresbreite verpasst. Das hat in Winnekendonk Spuren hinterlassen. Ein Trainer hat sich bereits verabschiedet, einige Leistungsträger zögern noch mit einer Zusage. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Kleve/GE SV WiDo

Es hat wieder nicht geklappt. Im Frühsommer 2022 hatte Viktoria Winnekendonk die Rückkehr in die Kreisliga A Kleve/Geldern gefeiert. Seitdem gehört die Mannschaft Jahr für Jahr zum spielerisch Besten, was das Kreisliga-Oberhaus zu bieten hat. Das Problem: Inzwischen hat die Viktoria zum dritten Mal in Folge um Haaresbreite den Sprung in die Bezirksliga verpasst.

Kleinvieh macht auch Mist Diesmal fehlten in der Endabrechnung gerade einmal zwei Punkte, um im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz wenigstens zwei Entscheidungsspiele gegen Viktoria Goch II zu erzwingen. Die Ursachenforschung ist müßig. Trainer Johannes Rankers will das knappe Scheitern jedenfalls nicht an der peinlichen 0:6-Niederlage festmachen, die sich das Team Ende April gegen den Tabellenletzten Arminia Kapellen geleistet hatte. „Einen schwarzen Tag muss man pro Saison immer einkalkulieren. Mir fällt da schon eher das eine oder andere unnötige Unentschieden ein, das uns unter dem Strich wertvolle Punkte gekostet hat“, so Rankers.

Der Viktoria-Trainer gehört zwar zu den Menschen, deren Glas immer mindestens halb voll ist. Doch sein angeborener Optimismus geht dann doch nicht so weit, dass er jetzt schon im Hinblick auf die nächste Saison eine Kampfansage an die Konkurrenz richten möchte. „Ich gehe zwar davon aus, dass wir genügend Qualität mitbringen, um im oberen Tabellendrittel mitmischen zu können. Aber ob wir erneut ein ernsthafter Aufstiegskandidat sind, kann ich jetzt noch nicht sagen“, so Rankers. Veränderung im Personal