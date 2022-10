Viktoria Winnekendonk steht bereits wieder an der Tabellenspitze Niederrheinliga der Frauen: Mit einem 5:2 gegen den TSV Urdenbach holt sich das Team von Uli Berns Platz eins zurück. SV Walbeck holt 1:3-Rückstand auf.

Mit einem 5:2 (1:1)-Erfolg gegen den Aufsteiger TSV Urdenbach hat Viktoria Winnekendonk die Tabellenführung in der Frauen-Niederrheinliga zurückerobert. So eng war der Meisterschaftskampf in der Liga noch nie, nur fünf Punkte schlechter platziert sind die Frauen der SGS Essen III auf Platz sieben der Tabelle. Auch der SV Walbeck, aktuell Tabellenfünfter, mischt nach dem 3:3 (1:2) gegen Grün-Weiß Lankern weiter im oberen Tabellendrittel mit.

Zurück im Winnekendonker Team war Torjägerin Samira Berns, die bereits in der fünften Spielminute den Führungstreffer erzielte. Die Heim­elf hatte von Anfang an Vorteile, aber auch der Gast aus Düsseldorf versteckte sich nicht. Durch einen Distanzschuss in der 29. Minute trafen die Gäste zum 1:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel stellten die Gastgeberinnen die Weichen schnell auf Sieg. Samira Berns traf in der 51. Minute zum 2:1, Anna Klucken stellte nur drei Minuten später auf 3:1. „Es war eine der besseren zweiten Halbzeiten, die wir in dieser Saison gezeigt haben“, meinte Viktoria-Trainer Uli Berns. Samira Berns und Jule Bousart (74. und 84.) erhöhten auf 5:1, ehe die Gäste in der Nachspielzeit ihren zweiten Treffer zum 5:2-Endstand erzielten. „Wir haben heute sehr konzentriert und auch effektiv gespielt“, so Trainer Berns nach der Partie.

Viktoria Winnekendonk: Waerder – Böhm (84. Schmidtmann), Tepaß (86. Selina Berns), Luyven, Seibel, Klucken (77. Vos), Samira Berns (75. Bousart), Weyers, Stein, Janiszewski (86. Garibovic), Blittersdorf.