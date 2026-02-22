Viktoria Winnekendonk startet mit viel Rückenwind in die Rückrunde – Foto: Susanne Schmidt

Viktoria Winnekendonk zählt auch in dieser Saison wieder zu den Top-Favoriten auf den Meistertitel in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Die Mannschaft überwintert als Tabellendritter mit 37 Punkten und sechs Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Siegfried Materborn.

„Wir sind nicht als Favorit in die Spielzeit gestartet und seitens des Vereins gibt es auch keinen Druck, nun endlich aufsteigen zu müssen“, sagt Johannes Rankers.

Trotz eines kräftigen Umbruchs im Sommer hat das Team des Trainerduos Johannes Rankers und Michael Janßen erneut bewiesen, dass Viktoria Winnekendonk im Aufstiegsrennen eine wichtige Rolle spielt – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied zur Vorsaison.

Personell hat es zum Jahreswechsel keine großartigen Veränderungen gegeben. Abwehrspieler Farhad Mohammadi hat seine Zelte in Winnekendonk abgebrochen und spielt künftig für den SV Straelen in der Kreisliga B.

Dass der Vorstand von Viktoria Winnekendonk mit der Arbeit der beiden Trainer zufrieden ist, erklärt allein die Tatsache, dass bereits Ende 2025 die Verträge der beiden Trainer um eine weitere Saison verlängert wurden.

Neu im Winnekendonker Kader ist Mauricio Baumann (zuletzt SV Straelen). Auch Fabian Smets hat sich der Viktoria angeschlossen. Er hat zuletzt für den Kevelaerer SV III in der Kreisliga B gespielt, kam in dieser Saison aber noch nicht zum Einsatz.

Rankers sieht noch Verbesserungsbedarf in der Defensive

Natürlich wird Viktoria Winnekendonk nicht ohne Ambitionen in die zweite Saisonhälfte gehen. Die Mannschaft hat sich stabilisiert. Johannes Rankers sagt: „Wir sind mit zunehmender Dauer der Spielzeit effizienter geworden. In den ersten Wochen haben wir uns zwar viele Möglichkeiten erspielt, was natürlich auch ein gutes Zeichen ist. Doch wir haben zu viele Chancen liegen lassen.“ Das habe sich in der zweiten Hälfte der Hinrunde zunehmend verbessert.

Doch auch in der Defensive sieht Johannes Rankers noch Luft nach oben. Man habe definitiv viel zu viele Gegentreffer nach Standardsituationen bekommen. „Das hat uns leider den einen oder anderen Punkt gekostet. Das wollen wir im neuen Jahr deutlich besser machen“, sagt der Winnekendonker Trainer. Da sei aber auch die gesamte Mannschaft gefordert, nicht nur die Defensivabteilung.

Im Moment fühlen sich Trainer und Mannschaft in ihrer Rolle sichtlich wohl. „Wir müssen in erster Linie nur auf uns schauen und unsere Hausaufgaben machen“, sagt Rankers. Die Trainer und das Team haben in diesem Jahr auch nichts zu verlieren. „In den Gesprächen mit den Spielern wurde deutlich, dass alle hochmotiviert sind“, sagt Rankers.

Auf jeden Fall wird Viktoria Winnekendonk, wie in den vergangenen Jahren wieder ein Wort im Kampf um den Titel mitsprechen. Die Testspiele haben das bereits gezeigt.

Gegen den TSV Weeze (3:2), Arminia Kapellen-Hamb (2:0), SV Straelen (6:2) und die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen (5:1) gab es Siege. Lediglich gegen Alemannia Pfalzdorf sprang ein 2:2-Unentschieden heraus, was aber dennoch eine starke Leistung ist, da es sich bei der Alemannia um einen Bezirksligisten handelt.

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) steigt das letzte Testspiel in der Vorbereitung beim B-Ligisten TSV Kaldenkirchen II. In der Kreisliga A trifft Viktoria Winnekendonk am 1. März um 15.30 Uhr im heimischen Viktoria-Sportpark auf Alemannia Pfalzdorf II.