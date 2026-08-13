Viktoria Winnekendonk startet mit großen Zielen in die Saison

Inzwischen hat sich der Kevelaerer Dorfverein fast schon daran gewöhnt, Jahr für Jahr einen neuen Anlauf nehmen zu müssen. „Natürlich wäre es schön, wenn es mit dem Aufstieg endlich einmal klappt. Aber wir beschäftigen uns nicht allzu sehr mit diesem Thema. Wir wollen ganz einfach unsere guten Leistungen bestätigen und erneut oben angreifen“, so Rankers.