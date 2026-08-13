Viktoria Winnekendonk startet mit großen Zielen in die Saison

Der Fußball-Gott meint es nicht gut mit Viktoria Winnekendonk. Seit der Rückkehr in die Kreisliga A Kleve/Geldern im Sommer 2022 hat die Mannschaft mittlerweile bereits dreimal den Sprung in die Bezirksliga nur um Haaresbreite verpasst. So auch in der abgelaufenen Saison, in der die Viktoria trotz eines personellen Umbruchs erneut ganz oben mitmischte.
Am Ende sprang Platz vier heraus, obwohl der eine oder andere Leistungsträger den Verein verlassen hatte. Doch das Trainerduo Johannes Rankes und Michael Janßen formte eine schlagkräftige Einheit, die sich fast bis zum Schluss berechtigte Hoffnungen auf den Titelgewinn machen durfte. „Wir sind wirklich stolz darauf, wie wir den Umbruch gemeistert haben“, sagt Rankers. „Gerade im heimischen Viktoria-Sportpark haben wir unsere Anhänger sehr oft spielerisch und kämpferisch begeistert.“
Inzwischen hat sich der Kevelaerer Dorfverein fast schon daran gewöhnt, Jahr für Jahr einen neuen Anlauf nehmen zu müssen. „Natürlich wäre es schön, wenn es mit dem Aufstieg endlich einmal klappt. Aber wir beschäftigen uns nicht allzu sehr mit diesem Thema. Wir wollen ganz einfach unsere guten Leistungen bestätigen und erneut oben angreifen“, so Rankers.
In Lion Janssen (Kevelaerer SV) und Felix Gastens (SV Veert) haben zwei Stammspieler den Verein verlassen. Außerdem beenden Ingo Venhoven, Felix van Huet, Hendrik van Leuven, Edon Kryeziu und Maximilian Angenlahr ihre Laufbahn oder legen eine längere Pause ein.
Auf der anderen Seite können sich die Neuzugänge sehen lassen. So war Sven Schneider in der vergangenen Saison Stammtorhüter des Landesligisten Viktoria Goch. In jungen Jahren sammelte er Oberliga-Erfahrung beim SV Schermbeck und beim 1. FC Bocholt. Er wird begleitet von Mittelfeldspieler Jan Wilbers, der bei Viktoria Goch auch alles andere als ein Bankdrücker war. Außerdem wollen Rojhat Kilic (SV Issum), Fynn Boll (JSG Winnekendonk/Weeze), Patryk Belzek (zuletzt bereinslos) und Arlind Livoreka (eigene A-Jugend) ihre Chance nutzen.
„Wir haben den Kader ganz bewusst etwas vergrößert. Schon in der Vorbereitung standen uns mitunter nur zwölf von 25 Spielern zur Verfügung. Das lässt sich leider manchmal nicht ändern und wird im Saisonverlauf wahrscheinlich immer wieder mal passieren“, so Rankers, der sich mit der Vorbereitung insgesamt zufrieden zeigt.
Am Sonntag musste seine Mannschaft allerdings noch einmal einen Rückschlag verkraften. In der ersten Runde war die Viktoria beim Aufsteiger und künftigen Ligarivalen SV Straelen chancenlos und unterlag mit 0:4. Doch das Team sollte kampferprobt genug sein, um den schwachen Auftritt an der Römerstraße schnell wegstecken zu können.