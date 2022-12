Viktoria Winnekendonk sorgt für Paukenschlag Kreisliga A. Der Neuling besiegt den bisherigen Spitzenreiter SV Sevelen mit 4:1.

Mit einem Paukenschlag hat Aufsteiger Viktoria Winnekendonk das Fußball-Jahr 2022 in der Kreisliga A Kleve/Geldern beendet. Mit einem am Ende auch in der Höhe verdienten 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen den bisherigen Ligaprimus SV Sevelen verringerte der Aufsteiger den Rückstand auf das jetzt punktgleiche Führungsduo Uedemer SV und SV Sevelen (beide 46) auf fünf Zähler und sorgte dafür, dass das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze auch im neuen Jahr noch Spannung verspricht.