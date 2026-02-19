Viktoria Winnekendonk schreibt eine neue Erfolgsgeschichte

„Nach dem Abstieg wussten wir, was uns eine Etage tiefer erwartet. In der Landesliga wird wesentlich körperbetonter gespielt. Vieles geht über den Kampf, das Spielerische rückt manchmal in den Hintergrund. Für uns ging es zunächst einmal darum, wieder etwas Selbstvertrauen zu tanken. Das ist uns gelungen“, sagt Kleinkemm. Erst in der Endphase der Hinrunde musste die Viktoria den einen oder anderen Rückschlag verkraften. Negativer Höhepunkt war die 0:1-Heimniederlage gegen den Nordkreisrivalen Alemannia Pfalzdorf. Der Trainer liefert die Erklärung: „Zuvor waren zwei Spiele ausgefallen, da fehlte etwas der Rhythmus. Wir hatten etwas Verletzungspech, außerdem konnten die Studentinnen im Team nicht mehr regelmäßig trainieren. Das hat sich in Sachen Fitness deutlich bemerkbar gemacht.“

Pokalfieber in Winnekendonk

Doch jetzt geht’s mit neuem Schwung wieder los – aktuell befindet sich Viktoria Winnekendonk im Pokalfieber. Der Klub stellt die einzige Mannschaft aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern, – der VfR Warbeyen macht aktuell als Zweitligist bei den „Kleinen“ nicht mehr mit – die noch im Viertelfinale um den Niederrheinpokal mitmischt. Eine Runde zuvor hatte das Team völlig überraschend den Niederrheinligisten TuSA Düsseldorf ausgeschaltet. So., 22.02.2026, 13:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen Viktoria Winnekendonk SV WiDo 13:30 PUSH

Am Sonntag wird um 13.30 Uhr die Partie beim TSV Solingen angepfiffen, der ganz souverän die Tabelle in der Landesliga-Gruppe 2 anführt und schon in der ersten Runde des Wettbewerbs mit einem 2:0 gegen den Regionalligisten GSV Moers für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatte. „Für mich ist der TSV Solingen zwar der klare Favorit in diesem Spiel, aber wir werden uns mit Sicherheit nicht verstecken. Anschließend konzentrieren wir uns auf die Meisterschaft. Vielleicht können wir ja den zweiten Platz halten. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht“, so Kleinkemm.