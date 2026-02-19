Viktoria Winnekendonk schreibt eine neue Erfolgsgeschichte

Frauenfußball in Winnekendonk – das ist die Geschichte eines Höhenflugs, die eng mit der Familie Berns verknüpft ist. Im Jahr 2013 baute Trainer Uli Berns einfach mal eine Mannschaft auf. Sicherlich auch, um seinen sehr talentierten Töchtern Samira und Selina im Heimatdorf vor der Haustür eine sportliche Perspektive bieten zu können. Fortan kannte die Viktoria-Auswahl nur noch eine Richtung – steil bergauf.
Innerhalb von nur sechs Jahren gab’s drei Meisterfeiern, ehe die Mannschaft in der Saison 2019/20 schließlich in der Niederrheinliga angelangt war. Die packenden Lokalduelle mit dem SV Walbeck sind unvergessen. Als Uli Berns in der Winterpause 2022 aufhörte, zeichnete sich bereits ein personeller Aderlass ab. Nach und nach verließen mehrere Leistungsträgerinnen den Verein – mit spürbaren Folgen. In der abgelaufenen Saison war der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Die Viktoria musste sich mit gerade einmal sechs Punkten auf dem Konto aus der Niederrheinliga verabschieden.
Doch aller Frust ist längst verflogen. Im Winnekendonker Sportpark schreiben die Nachfolgerinnen des einstigen Serienmeisters inzwischen an einer neuen Erfolgsgeschichte. Unter Regie von Trainer Mathis Kleinkemm hat die Viktoria den Neustart in der Landesliga geradezu perfekt bewältigt. Hinter dem Sportclub Krefeld, der ganz souverän mit zehn Punkten Vorsprung die Tabelle anführt, hat die Viktoria (29 Punkte) auf Platz zwei überwintert. Mit den Verfolgern FC Kray und SF Königshardt (beide 28) wird sich die Mannschaft wahrscheinlich bis zum Saisonende einen Dreikampf um die Vizemeisterschaft liefern. Dabei handelt es sich keineswegs um eine goldene Ananas. Platz zwei berechtigt zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde – in Winnekendonk darf von der sofortigen Rückkehr in die Niederrheinliga geträumt werden.
„Nach dem Abstieg wussten wir, was uns eine Etage tiefer erwartet. In der Landesliga wird wesentlich körperbetonter gespielt. Vieles geht über den Kampf, das Spielerische rückt manchmal in den Hintergrund. Für uns ging es zunächst einmal darum, wieder etwas Selbstvertrauen zu tanken. Das ist uns gelungen“, sagt Kleinkemm. Erst in der Endphase der Hinrunde musste die Viktoria den einen oder anderen Rückschlag verkraften. Negativer Höhepunkt war die 0:1-Heimniederlage gegen den Nordkreisrivalen Alemannia Pfalzdorf. Der Trainer liefert die Erklärung: „Zuvor waren zwei Spiele ausgefallen, da fehlte etwas der Rhythmus. Wir hatten etwas Verletzungspech, außerdem konnten die Studentinnen im Team nicht mehr regelmäßig trainieren. Das hat sich in Sachen Fitness deutlich bemerkbar gemacht.“
Doch jetzt geht’s mit neuem Schwung wieder los – aktuell befindet sich Viktoria Winnekendonk im Pokalfieber. Der Klub stellt die einzige Mannschaft aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern, – der VfR Warbeyen macht aktuell als Zweitligist bei den „Kleinen“ nicht mehr mit – die noch im Viertelfinale um den Niederrheinpokal mitmischt. Eine Runde zuvor hatte das Team völlig überraschend den Niederrheinligisten TuSA Düsseldorf ausgeschaltet.
Am Sonntag wird um 13.30 Uhr die Partie beim TSV Solingen angepfiffen, der ganz souverän die Tabelle in der Landesliga-Gruppe 2 anführt und schon in der ersten Runde des Wettbewerbs mit einem 2:0 gegen den Regionalligisten GSV Moers für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatte. „Für mich ist der TSV Solingen zwar der klare Favorit in diesem Spiel, aber wir werden uns mit Sicherheit nicht verstecken. Anschließend konzentrieren wir uns auf die Meisterschaft. Vielleicht können wir ja den zweiten Platz halten. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht“, so Kleinkemm.
Die Chancen stehen jedenfalls gar nicht so schlecht, dass der Viktoria-Sportpark im Sommer wieder einmal Schauplatz einer großen Aufstiegsfeier ist. Vielleicht sogar einer gemeinsamen – schließlich liegen die Männer in der Kreisliga A Kleve/Geldern auch recht gut im Rennen.