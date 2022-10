Viktoria Winnekendonk neuer Tabellenführer Das Team steht nach einem 2:1-Erfolg gegen den CfR Links auf Platz eins. Anpfiff, Schuss, Jubel: SV Walbeck siegt nach Blitztor.

Es läuft für die beiden Teams aus dem Gelderland in der Niederrheinliga der Frauen. Mit einem 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den CfR Links hat Viktoria Winnekendonk zum ersten Mal die Tabellenführung in der Klasse übernommen. Auch der SV Walbeck, in der vergangenen Saison noch ein Abstiegskandidat, mischt nach dem 1:0 (1:0) in der Heimpartie gegen den SV Heißen-Mülheim als Tabellenvierter oben mit.