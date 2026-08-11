Viktoria Winnekendonk mit Kantersieg ins Halbfinale

Viktoria Winnekendonk steht im Halbfinale des Voba-Cups. – Foto: Susanne Schmidt

Die vier favorisierten Landesligisten haben das Rennen gemacht und sich bei der Premiere des Vorbereitungsturniers um den Voba-Cup der Frauen für das Halbfinale qualifiziert. Der SV Walbeck gewann das entscheidende Duell um den Sieg in der Gruppe 1 beim künftigen Ligarivalen Alemannia Pfalzdorf mit 4:3 (3:2). In einer turbulenten ersten Hälfte brachte Jessica Angenendt die Gastgeberinnen zunächst in Führung (34.). Doch Walbecks Angreiferin Alina Kostyrok drehte die Partie mit einem Doppelpack (36., 39.). Vanessa Finger erhöhte in der 45. Minute auf 3:1 für die Gäste, doch praktisch mit dem Pausenpfiff brachte Carina Hoffmann die Alemannia wieder heran.