Viktoria Winnekendonk mit Kantersieg ins Halbfinale

Die vier favorisierten Landesligisten haben das Rennen gemacht und sich bei der Premiere des Vorbereitungsturniers um den Voba-Cup der Frauen für das Halbfinale qualifiziert. Der SV Walbeck gewann das entscheidende Duell um den Sieg in der Gruppe 1 beim künftigen Ligarivalen Alemannia Pfalzdorf mit 4:3 (3:2). In einer turbulenten ersten Hälfte brachte Jessica Angenendt die Gastgeberinnen zunächst in Führung (34.). Doch Walbecks Angreiferin Alina Kostyrok drehte die Partie mit einem Doppelpack (36., 39.). Vanessa Finger erhöhte in der 45. Minute auf 3:1 für die Gäste, doch praktisch mit dem Pausenpfiff brachte Carina Hoffmann die Alemannia wieder heran.
Nach einer Roten Karte gegen die Walbecker Torhüterin Mara Hänseroth kam Pfalzdorf durch Maxime Isabelle in der 63. Minute zum 3:3-Ausgleich. Doch auf Kostyrok war Verlass. Die Torjägerin erzielte in der 76. Minute ihren dritten Treffer zum 4:3-Endstand für den SV Walbeck. „Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht und hätten schon früher für klare Verhältnisse sorgen müssen“, sagte Walbecks Trainer Friedel Baumann.
In der Gruppe 2 verdrängte Viktoria Winnekendonk mit einem ungefährdeten 6:0 (3:0) beim Kreisligisten Sportfreunde Broekhuysen den Landesliga-Aufsteiger Union Wetten noch von der Spitze. Anna Klucken brachte die Gäste in Führung (20.), ehe Lina Derks mit einem Doppelpack (37., 42.) noch vor der Pause die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Direkt nach dem Seitenwechsel stellten Narin Acar (46.) und Carolin Staymann (49.) auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Anna Klucken mit dem Treffer zum 6:0 (70.). „Wir hatten nur am Anfang einige Probleme mit der defensiven Spielweise des Gegners“, sagte Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm.
Die Vorschlussrunde wird am Sonntag ausgetragen. Die Spiele SV Walbeck gegen Union Wetten und Alemannia Pfalzdorf gegen Viktoria Winnekendonk werden jeweils um 11 Uhr angepfiffen. Der Gewinner des ersten Voba-Cups der Frauen wird am Mittwoch, 19. August, ermittelt.