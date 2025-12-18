Viktoria Winnekendonk klärt Trainerfrage

Viktoria Winnekendonk befindet sich in der Kreisliga A Kleve-Geldern schon seit zwei Wochen in der Winterpause. Die ruhige und fußballfreie Zeit hat begonnen. Hinter den Kulissen wird aber weiter fleißig gearbeitet. Denn die Planung für die neue Saison hat vor wenigen Tagen begonnen. Jetzt ist die erste Weiche für die Spielzeit 2025/26 gestellt worden. Der Verein hat entschieden, wer Trainer der Ersten Mannschaft sein wird.
Bislang coachten Johannes Rankers und Michael Janßen das Team als gleichberechtigte Trainer. Seit Saisonbeginn haben sie die größtenteils noch sehr jungen Fußballer unter ihren Fittichen. Und das wird auch so bleiben. Denn der Vorstand und das Trainerduo haben sich nun auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.
„Die Arbeit im neuen Trainerteam und mit der jungen Mannschaft macht einfach sehr viel Spaß. Den personellen Umbruch im Sommer haben wir gut bewältigt. Und wir sind erfolgreich. Daher gab es überhaupt keine Bedenken – weder vom Verein noch von uns“, sagt Johannes Rankers.
Die Verlängerung der Zusammenarbeit war also reine Formsache. Rankers kommt mit seinem Trainerkollegen Michael Janßen, der im Sommer vom SV Straelen zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, bestens aus. Sie kennen sich schon seit vielen Jahren und haben sich in der Vergangenheit sogar schon gegenseitig trainiert. Einst wurde Janßen (heute 31 Jahre) als Jugendlicher von dem damals ebenfalls noch blutjungen Rankers (33) gecoacht. Rankers hingegen stand als Torwart im Kader der ersten Mannschaft, als Janßen 2021 und 2022 Co-Trainer und Assistent von Lars Allofs war.
Dass das Duo matcht, zeigen auch die Ergebnisse. Viktoria Winnekendonk hat einen starken Saisonstart hingelegt und überwintert auf dem dritten Tabellenplatz. Zwölf Siege, ein Remis und drei Niederlagen stehen zu Buche. Bei sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Siegfried Materborn (43) hat das Team nach wie vor eine gute Ausgangslage und kann (und will auch) in der zweiten Saisonhälfte eine gute Rolle spielen.
Um ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen zu können, müssen die Winnekendonker selbstverständlich auf der Höhe bleiben – aber an zwei Punkten auch noch etwas zulegen. „Luft nach oben haben wir noch beim Defensivverhalten in Standardsituationen. Auch im Spielaufbau müssen wir noch bessere Lösungen finden“, sagt Rankers. Er und sein Kompagnon Michael Janßen wollen an diesen beiden Punkten im Training arbeiten.
Am 16. Januar stehen die Winnekendonker wieder auf dem Trainingsplatz. Bis dahin gilt: ausruhen, die Feiertage genießen und gut ins neue Jahr rutschen.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: