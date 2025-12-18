Johannes Rankers und Michael Janßen bleiben bei Viktoria Winnekendonk. – Foto: Hannah Gooren

Viktoria Winnekendonk klärt Trainerfrage In der Kreisliga A Kleve-Geldern plant der Tabellendritte Viktoria Winnekendonk schon die neue Saison. Wie geht’s mit Johannes Rankers und Michael Janßen weiter? Verlinkte Inhalte Kreisliga A Kleve/GE 1. FC Kleve II TSV WaWa Materborn Sevelen + 14 weitere

Viktoria Winnekendonk befindet sich in der Kreisliga A Kleve-Geldern schon seit zwei Wochen in der Winterpause. Die ruhige und fußballfreie Zeit hat begonnen. Hinter den Kulissen wird aber weiter fleißig gearbeitet. Denn die Planung für die neue Saison hat vor wenigen Tagen begonnen. Jetzt ist die erste Weiche für die Spielzeit 2025/26 gestellt worden. Der Verein hat entschieden, wer Trainer der Ersten Mannschaft sein wird.

Bislang coachten Johannes Rankers und Michael Janßen das Team als gleichberechtigte Trainer. Seit Saisonbeginn haben sie die größtenteils noch sehr jungen Fußballer unter ihren Fittichen. Und das wird auch so bleiben. Denn der Vorstand und das Trainerduo haben sich nun auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Keine Bedenken auf beiden Seiten

„Die Arbeit im neuen Trainerteam und mit der jungen Mannschaft macht einfach sehr viel Spaß. Den personellen Umbruch im Sommer haben wir gut bewältigt. Und wir sind erfolgreich. Daher gab es überhaupt keine Bedenken – weder vom Verein noch von uns“, sagt Johannes Rankers. Die Verlängerung der Zusammenarbeit war also reine Formsache. Rankers kommt mit seinem Trainerkollegen Michael Janßen, der im Sommer vom SV Straelen zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, bestens aus. Sie kennen sich schon seit vielen Jahren und haben sich in der Vergangenheit sogar schon gegenseitig trainiert. Einst wurde Janßen (heute 31 Jahre) als Jugendlicher von dem damals ebenfalls noch blutjungen Rankers (33) gecoacht. Rankers hingegen stand als Torwart im Kader der ersten Mannschaft, als Janßen 2021 und 2022 Co-Trainer und Assistent von Lars Allofs war.