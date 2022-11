Viktoria Winnekendonk ist zurück in der Erfolgsspur Niederrheinliga der Frauen: Nach den jüngsten Rückschlagen bejubelt Viktoria Winnekendonk ein 3:2 gegen Verfolger SGS Essen III. Lokalrivale SV Walbeck bestätigt die gute Form mit einem 0:0 gegen den GSV Moers.

In den Schlussminuten musste die Viktoria noch einige brenzlige Situationen überstehen. „Zugegeben war es am Ende ein etwas glücklicher Erfolg, den wir als gelungenen Abschluss der Hinserie aber gerne mitnehmen“, sagte Trainer Uli Berns.

Lokalrivale SV Walbeck erreichte gegen den Tabellenzweiten GSV Moers ein 0:0 und bleibt damit in der laufenden Saison am heimischen Bergsteg ungeschlagen. Die Bilanz der Hinserie kann sich sehen lassen. Mit fünf Siegen, sieben Unentschieden und nur einer Niederlage belegen die Grün-Weißen, die in der abelaufenen Spielzeit auf den letzten Drücker den Klassenerhalt gesichert hatten, den fünften Tabellenplatz. Gegen den Favoriten aus Moers trat die Heimelf mit dem letzten Aufgebot an. Trainer Dieter Blomm hatte nur zwei Ergänzungsspielerinnen auf der Bank.

Dennoch sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gäste die besseren Möglichkeiten hatten. Vor der Pause entschärfte Torhüterin Viola Koblenz einen gefährlichen Freistoß, nach dem Wechsel kratzte Koblenz in Zusammenarbeit mit Nora Hanßen den Ball so gerade noch von der Torlinie. Es war über 90 Minuten ein kampfbetontes Spiel, in dem die Walbeckerinnen allerdings kaum einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten. „Meine Mannschaft hat alles gegeben und sich diesen Punkt redlich verdient“, sagte Walbecks Trainer Dieter Blomm.

SV Walbeck: Koblenz – Patyk, Finger, Rasch, Wellmans, Jansen (70. Hasselmann), Grusa, Schmidt (60. Hetjens), Hanßen, Peschges, Juntermanns.