Viktoria Winnekendonk ist wieder ein Titelanwärter

Für Viktoria Winnekendonk war der 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg beim SV Sevelen am vergangenen Sonntag schon etwas mehr als das Einfahren von nur drei Punkten. Nach den Scharmützeln, die es beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Kreisliga A Kleve/Geldern in der vergangenen Spielzeit auf und neben dem Feld gegeben hatte, war auch diese Partie mit Spannung erwartet worden.

„Es war umkämpft, aber fair“, sagt Viktoria-Trainer Johannes Rankers über das Geschehen auf dem Platz. „Natürlich wussten alle um die Brisanz, am Ende haben sich aber alle auf das Fußballspielen konzentriert.“

Und mit diesem Auswärtserfolg hat sich die Viktoria auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben und ist nun punktgleich mit dem FC Aldekerk, der ebenfalls 13 Punkte auf dem Konto hat, aber ein um zwei Treffer schlechteres Torverhältnis aufweist. „Im Moment genießen wir die Situation und den Blick auf die Tabelle“, sagt Rankers und verdeutlicht die Zufriedenheit im direkten Umfeld der Mannschaft. Und der Trainer erfreut sich am aktuellen Entwicklungsstand seines Teams. Denn nach der vergangenen Spielzeit und dem erneuten Nicht-Aufstieg in die Bezirksliga gab es einen nicht unerheblichen Umbruch im Kader. Doch die entstandenen Lücken bieten nun den eigenen Kräften aus dem Verein die Chance, sich nachhaltig zu etablieren. Und bisher kann sich diese Entwicklung sehen lassen.

Auch der Verlust der beiden Torgaranten Torben Schellenberg und Igor Puschenkow scheinen die Winnekendonker mehr als nur gut verkraftet zu haben. Denn der erst 21-jährige Luca Hamaekers führt, zusammen mit Nils Kabasch vom SV Issum, mit acht Treffern die Torjägerliste der Kreisliga A an. Das sind 50 Prozent der erzielten Winnekendonker Tore.

Johannes Rankers sagt: „Dass Luca einen Torriecher hat, wussten wir ja. In der vergangenen Saison haben ihn leider immer wieder Verletzungen zurückgeworfen. Jetzt ist er aber fit und zeigt sein Können.“ Und er profitiert von einer Mannschaft, die sich als Einheit auf dem Platz präsentiert. „Es macht wirklich derzeit sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Wir sehen alle die Entwicklungsschritte, das Zusammenwachsen als Mannschaft. Das gibt natürlich auch Selbstvertrauen“, sagt der Coach.

Johannes Rankers weiß aber auch, dass die Mannschaft mit Rückschlägen rechnen muss. „Das gehört bei einem Umbruch nun mal dazu.“ Doch das ist derzeit kein Thema, schon eher die anstehende Heimaufgabe gegen das Schlusslicht SGE Bedburg-Hau II am Sonntag um 15 Uhr.

„In der Vergangenheit sind wir nach großen Spielen in der Folgewoche ein wenig eingebrochen. Das darf Sonntag nicht passieren“, sagt der Winnekendonker Trainer. Denn natürlich wollen er und seine Mannschaft so lange wie möglich in der oberen Tabellenregion bleiben.