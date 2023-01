Viktoria Winnekendonk II auf "dem richtigen Weg" FuPa-Wintercheck: Spielertrainer Christopher Willems sieht eine gute Entwicklung bei der Reserve von Viktoria Winnekendonk.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal lässt Spielertrainer Christopher Willems die Hinrunde von Viktoria Winnekendonk Revue passieren und blickt voller Vorfreude auf ein Event im Juni.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Christopher Willems: Wir können insgesamt zufrieden sein mit den meisten Ergebnissen der Hinserie. Doch leider fehlte uns in drei Spielen der letzte Biss und vielleicht auch ein wenig das Spielglück.

Gibt es Veränderungen im Team?

Willems: Wir erhalten Verstärkung aus unserer 1. Mannschaft mit Mathis Kleinkem und Kai Roosen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Willems: Da möchte ich jetzt keine einzelnen Spieler hervorheben. Nach der guten Rückrunde 2022 konnten wir als Mannschaft diese Saison weiter zusammenwachsen und sind auf dem richtigen Weg.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Willems: Unser schlechtestes Spiel haben wir bei Concordia Goch gezeigt, das schmerzt heute noch. Aber der Gegner hat es an diesem Spieltag eiskalt genutzt und das Spiel verdient gewonnen. Positives Highlight war definitiv der 9:3-Sieg gegen Appeldorn im Sportpark. An diesem denkwürdigen Freitagsspiel wurde auch den Zuschauern ein schönes Spektakel geboten.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Willems: Das mein Team mit dem großen Kader weiter hart arbeitet und dann werden wir sehen, wofür es in der Tabelle am Ende reicht.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Willems: Im Juni werden wir mit den drei Herrenteams erneut nach Willingen reisen mit knapp 60 Personen! Das wird nach 2018 das zweite Mal. Damals gab es schon einige Highlights, die Details möchte ich euch aber hier ersparen.