Viktoria Winnekendonk gewinnt – und wird am Grünen Tisch bestraft

„Das zeigt auch, dass die Mannschaft gereift ist und solche Spiele am Ende nach Hause bringt. Das war in der Vergangenheit eher seltener der Fall“, sagte Johannes Rankers.

Trotz der Niederlage war Walbecks Carlos Hurtado nicht unzufrieden. „Wir haben phasenweise gut gespielt. Am Ende, und das zieht sich ein wenig durch die ganze Saison, hat die Cleverness gefehlt“, sagte er.