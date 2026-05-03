Viktoria Winnekendonk gewinnt – und wird am Grünen Tisch bestraft

Zumindest bis Sonntag hätte Viktoria Winnekendonk auf Platz eins in der Kreisliga A Kleve/Geldern stehen können. Denn in der vorgezogenen Partie gegen den SV Walbeck hatte sich das Team am Donnerstagabend einen wilden Schlagabtausch geliefert. Am Ende gewann Viktoria Winnekendonk mit 4:3 (2:2) und verdrängte damit den punktgleichen Tabellenführer Siegfried Materborn auf Rang zwei. Allerdings wurden Viktoria Winnekendonk auch drei Punkte abgezogen. Somit wird das Team in der Tabelle wieder auf Platz zwei abrutschen. Was steckt dahinter?
Ein Nachspiel hat nämlich die Partie vom 19. April gegen den TSV Wachtendonk-Wankum, die Winnekendonk ursprünglich mit 4:0 für sich entschieden hatte. Nun gibt es im Nachgang eine Spielwertung. Hintergrund ist, dass die Viktoria offenbar einen nicht spielberechtigten Fußballer eingesetzt haben soll. Die Folge: Das Duell wurde jetzt mit 2:0 für den TSV Wa.-Wa. gewertet. Viktoria Winnekendonk wurden drei Zähler abgezogen und hat nun weiterhin drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Siegfried Materborn.
Mit den drei gewonnenen Zählern im Spiel gegen den SV Walbeck konnte Viktoria Winnekendonk also nicht die Tabellenspitze erklimmen, aber spannend war das Duell allemal. Denn die entscheidenden Treffer fielen erst nach der regulären Spielzeit. Bedanken konnte sich Viktoria Winnekendonk bei Jan Roosen, der mit seinem Doppelpack in der dritten und fünften Minute der Nachspielzeit die drohende Niederlage im Alleingang abwenden konnte. Damit zeigte die Mannschaft von Trainer Johannes Rankers zum wiederholten Mal in der laufenden Saison, dass eine Partie erst wirklich zu Ende ist, wenn der Unparteiische sie abpfeift.
Entsprechend gelöst zeigte sich der Wido-Coach: „Ich bin einfach nur stolz auf dieses Team. Die Jungs haben eine unglaubliche Moral. Bereits in der Hinrunde haben wir einige Spiele sehr spät für uns entscheiden können. Die Mannschaft glaubt wirklich an sich, auch wenn es, so wie dieses Mal, spielerisch nicht so gut war.“
Der SV Walbeck ging bereits nach sieben Minuten durch Lucas Holla in Führung. „Obwohl wir nicht gut in die Partie gefunden haben“, sagte Walbecks Trainer Carlos Hurtado. Und so wunderte es den Coach auch nicht, dass die Gastgeber die Partie drehten. Jan Roosen (23.) und Oliver Berns (24.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Winnekendonker Führung. Doch der SV Walbeck fand fortan besser in die Partie und glich in der 33. Minute durch Robin Dietz zum verdienten Ausgleich aus.
Nach dem Seitenwechsel war es dann eine Partie auf Augenhöhe, in der erneut Robin Dietz zur 3:2-Gästeführung traf (61.). Winnekendonk leistete sich dann nach 70 Minuten sogar einen vergebenen Foulelfmeter durch Lion Janssen, den Walbecks Keeper Genome Hortz pariert hatte. Und als sich viele Zuschauer schon auf eine Niederlage der Gastgeber einzustellen schienen, zeigten die Winnekendonker erneut ihre Qualitäten.
„Das zeigt auch, dass die Mannschaft gereift ist und solche Spiele am Ende nach Hause bringt. Das war in der Vergangenheit eher seltener der Fall“, sagte Johannes Rankers.
Trotz der Niederlage war Walbecks Carlos Hurtado nicht unzufrieden. „Wir haben phasenweise gut gespielt. Am Ende, und das zieht sich ein wenig durch die ganze Saison, hat die Cleverness gefehlt“, sagte er.