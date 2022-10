Viktoria Winnekendonk büßt die Tabellenführung ein Niederrheinliga der Frauen: Die Mannschaft von Uli Berns verliert 2:3 in Mülheim. SV Walbeck trennt sich 0:0 vom Aufsteiger TSV Urdenbach.

In der Niederrheinliga der Frauen geht’s so spannend zu wie schon lange nicht mehr. Nach dem achten Spieltag trennen den aktuellen Spitzenreiter GSV Moers und den Tabellensiebten TuSA Düsseldorf gerade einmal zwei Punkte. Mittendrin im Geschehen an der Spitze sind die beiden Lokalrivalen aus dem Gelderland.

Viktoria Winnekendonk kassierte mit einer 2:3 (0:2)-Niederlage beim Angstgegner SV Mülheim-Heißen die zweite Saisonniederlage und büßte damit die Tabellenführung ein. Die Mannschaft von Trainer Uli Berns trat allerdings nicht im Stil eines Spitzenteams auf. Vor allem im ersten Durchgang boten die Gäste fast schon so etwas wie Sommerfußball und luden den Gegner zum Toreschießen ein. Mit einem erfolgreichen Distanzschuss ging Heißen in Führung (17.) und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0.

Erst nach dem Wechsel war mehr Zug in den Aktionen der Viktoria. Isabel Janiszewski erzielte in der 56. Minute den Anschlusstreffer. Nach einem Eckball glich Anna Klucken (76.) aus. Jetzt wollten die Gäste noch mehr, wurden aber in der 89. Minute auf dem falschen Fuß erwischt, als Heißen zum dritten Mal an diesem Nachmittag zuschlug. „Wir hatten personelle Pro­bleme und sind nicht richtig ins Spiel gekommen, waren aber zumindest im zweiten Durchgang wieder präsent“, sagte Uli Berns.

Viktoria Winnekendonk: Waerder – Becker (56. Claus), Vos (67. Selina Berns) Böhme, Tepaß, Luyven, Seibel, Klucken, Janiszewski (79. Stein), Bousart, Blittersdorf.