Viktoria Winnekendonk: Aufsteiger schnuppert am Aufstieg FuPa-Wintercheck: Johannes Rankers hofft, in Zukunft wieder mehr Menschen für das Ehrenamt begeistern zu können.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal erklärt Johannes Rankers, Trainer der ersten Mannschaft von Viktoria Winnekendonk, wie die Saison bisher lief und was er sich für den Fußball wünscht.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Johannes Rankers: Wir stehen als Aufsteiger auf dem 3. Tabellenplatz in der Kreisliga A und haben Kontakt zu den beiden Topteams der Liga, daher sind wir natürlich mit dem bisherigen Leistungen sehr zufrieden. Auf und neben dem Platz hat sich die Mannschaft hervorragend entwickelt.

Gibt es Veränderungen im Team?

Rankers: Zugang: Marvin Flassenberg (KSV Kevelaer), Abgänge: Mathis Kleinkemm, Kai Roosen (beide eigene 2. Mannschaft)

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Rankers: Ich glaube einen einzelnen aus der Mannschaft hier hervorzuheben, würde der Truppe nicht gerecht werden. Jeder einzelne hat seinen Beitrag zum bisherigen Erfolg beigesteuert.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Rankers: Hier kann man ganz klar unser erstes und letztes Pflichtspiel in der Hinrunde erwähnen. Unsere beiden deutlichen Siege gegen Sevelen im Pokal und in der Liga waren sehr überzeugend und bleiben definitiv in Erinnerung.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Rankers: Dass wir wieder mehr Leute für das Ehrenamt bewegen können. Egal ob Schiedsrichter, Trainer oder Funktionär: Der Fußball braucht das Ehrenamt!

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Rankers: Die Weihnachtsfeier vor Kurzem mit allen Herren- und Damenmannschaften war ein (voller) Erfolg. Hier mussten alle Mannschaften einen "Star" mit einem Auftritt stellen und alle waren da sehr kreativ bei Ihren Choreos.