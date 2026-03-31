Viktoria wartet im Finale: Bonn fordert die Fortuna

Die Fortuna spielt eine starke Saison – Foto: IMAGO IMAGES

Die Fußballregion Mittelrhein blickt am Mittwochabend gespannt nach Köln, wenn im Südstadion das Halbfinale des Bitburger-Pokals angepfiffen wird. Mit Fortuna Köln und dem Bonner SC treffen zwei Mannschaften aus der Regionalliga West aufeinander. Es ist das Duell um den letzten freien Platz im Endspiel, wo Drittligist Viktoria Köln bereits wartet. Für beide Teams geht es um alles: Den Einzug ins Finale und die damit verbundene Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal.

Die Favoritenrolle liegt auf dem Papier bei den Gastgebern. Fortuna Köln führt aktuell die Regionalliga West an und spielt eine konstant starke Saison. Besonders im eigenen Stadion tritt die Fortuna extrem stabil auf. Dass sie „Pokal können“, bewiesen sie im Viertelfinale, als sie den Drittligisten Alemannia Aachen mit 1:0 aus dem Wettbewerb warfen. Fortuna-Coach Matthias Mink lässt keinen Zweifel an den Ambitionen seiner Elf: „Wir haben ein interessantes und nicht einfaches Pokal-Halbfinale vor der Brust. Wir wollen aber unbedingt in das Finale einziehen. Meine Mannschaft brennt darauf“, so Mink entschlossen.

Mehnert: "Fortuna ist aktuell der Favorit"

Der BSC reist jedoch mit viel Selbstvertrauen an. In der Liga rangiert man als Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld und hat acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Dass man gegen die Fortuna bestehen kann, zeigte das letzte direkte Duell Anfang März, das torlos 0:0 endete. BSC-Cheftrainer Björn Mehnert schätzt die Lage realistisch, aber kämpferisch ein: „Fortuna Köln ist aktuell der klare Favorit, aber im Pokal zählt dieses eine Spiel. Wir wissen, dass wir mit der richtigen Leidenschaft und Kompaktheit absolut auf Augenhöhe sein können. Wir müssen defensiv wieder extrem diszipliniert auftreten, wollen aber im Umschaltspiel mutiger und zielstrebiger werden.“