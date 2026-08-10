Viktoria Waldenrath-Straeten will mehr als nur Platz sechs Kapitän Jansen sieht die Mannschaft gereift – und setzt auf Geschlossenheit. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Miriam Senft

Nach einer starken vergangenen Saison will Viktoria Waldenrath-Straeten den nächsten Schritt machen. Kapitän Jansen sieht dafür vor allem die Entwicklung der Mannschaft als entscheidenden Faktor.

Die vergangene Saison hat bei der SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath-Straeten Spuren hinterlassen – und zwar vor allem positive. Mit 13 Siegen, zwei Remis und 15 Niederlagen sowie 41 Punkten belegte die Mannschaft in der Kreisliga A Heinsberg den sechsten Tabellenplatz. Für Kapitän Jansen, der 31 Jahre alt ist und seit vielen Jahren für den Verein aktiv ist, ein Ergebnis, mit dem die Viktoria durchaus zufrieden sein kann. „Mit der abgelaufenen können wir zufrieden sein. Platz 6 ist ein gutes Endergebnis. Wir haben uns spielerisch deutlich weiterentwickelt und immer wieder gezeigt, dass wir die Top-Teams der Liga schlagen und ärgern können“, sagt Jansen. Allerdings habe die Mannschaft nicht immer die notwendige Konstanz gezeigt. „Einzig ließ die Konstanz zu wünschen übrig, was aber auch an immer wieder wechselndem Personal lag.“

Seit dem 12. Juli arbeitet die Viktoria an den Grundlagen für die neue Spielzeit. Mit der bisherigen Vorbereitung ist Jansen zufrieden. „Wir sind am 12. Juli in die Vorbereitung gestartet und können bislang ein positives Fazit ziehen. Die Intensität ist hoch.“ Bereits im ersten Test gegen den Landesligisten Union Schafhausen gelang ein Achtungserfolg: Waldenrath-Straeten trennte sich mit 3:3 vom höherklassigen Gegner. Ein weiterer Höhepunkt wartet noch auf die Mannschaft: Im Mittelrheinpokal geht es vor heimischem Publikum gegen Blau-Weiß Köln. Besonders hervorheben möchte Jansen dabei keinen einzelnen Spieler. Für ihn ist vielmehr die Entwicklung des gesamten Kaders entscheidend. Nach schwierigen Jahren, in denen die Viktoria lange um den Klassenverbleib kämpfen musste, sei inzwischen eine deutliche positive Entwicklung zu erkennen. „Ich denke, dass man die Entwicklung der ganzen Mannschaft hervorheben muss. Nach schwierigen Saisons in den letzten Jahren, wo man lange noch Punkte gegen den Abstieg sammeln musste, kann man die sehr positive Entwicklung aller Spieler unter Trainer Michel Nöhtlichs erkennen.“