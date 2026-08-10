Viktoria Waldenrath-Straeten will mehr als nur Platz sechs

Nach einer starken vergangenen Saison will Viktoria Waldenrath-Straeten den nächsten Schritt machen. Kapitän Jansen sieht dafür vor allem die Entwicklung der Mannschaft als entscheidenden Faktor.
Die vergangene Saison hat bei der SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath-Straeten Spuren hinterlassen – und zwar vor allem positive. Mit 13 Siegen, zwei Remis und 15 Niederlagen sowie 41 Punkten belegte die Mannschaft in der Kreisliga A Heinsberg den sechsten Tabellenplatz. Für Kapitän Jansen, der 31 Jahre alt ist und seit vielen Jahren für den Verein aktiv ist, ein Ergebnis, mit dem die Viktoria durchaus zufrieden sein kann.
„Mit der abgelaufenen können wir zufrieden sein. Platz 6 ist ein gutes Endergebnis. Wir haben uns spielerisch deutlich weiterentwickelt und immer wieder gezeigt, dass wir die Top-Teams der Liga schlagen und ärgern können“, sagt Jansen. Allerdings habe die Mannschaft nicht immer die notwendige Konstanz gezeigt. „Einzig ließ die Konstanz zu wünschen übrig, was aber auch an immer wieder wechselndem Personal lag.“
Seit dem 12. Juli arbeitet die Viktoria an den Grundlagen für die neue Spielzeit. Mit der bisherigen Vorbereitung ist Jansen zufrieden. „Wir sind am 12. Juli in die Vorbereitung gestartet und können bislang ein positives Fazit ziehen. Die Intensität ist hoch.“ Bereits im ersten Test gegen den Landesligisten Union Schafhausen gelang ein Achtungserfolg: Waldenrath-Straeten trennte sich mit 3:3 vom höherklassigen Gegner. Ein weiterer Höhepunkt wartet noch auf die Mannschaft: Im Mittelrheinpokal geht es vor heimischem Publikum gegen Blau-Weiß Köln.
Besonders hervorheben möchte Jansen dabei keinen einzelnen Spieler. Für ihn ist vielmehr die Entwicklung des gesamten Kaders entscheidend. Nach schwierigen Jahren, in denen die Viktoria lange um den Klassenverbleib kämpfen musste, sei inzwischen eine deutliche positive Entwicklung zu erkennen. „Ich denke, dass man die Entwicklung der ganzen Mannschaft hervorheben muss. Nach schwierigen Saisons in den letzten Jahren, wo man lange noch Punkte gegen den Abstieg sammeln musste, kann man die sehr positive Entwicklung aller Spieler unter Trainer Michel Nöhtlichs erkennen.“
In der neuen Saison soll es nun nicht bei Platz sechs bleiben. Die Zielsetzung ist klar formuliert. „Wir möchten unsere Vorjahresplatzierung wieder erreichen oder sogar toppen.“ Noch wichtiger als die reine Tabellenposition sei für Jansen allerdings das Auftreten der Mannschaft. „Viel wichtiger ist aber, dass wir als geschlossene Einheit auftreten, die gemeinsam Erfolge feiern möchte und die Werte unseres Vereins jeden Sonntag auf dem Platz zum Besten gibt.“
Auch personell sieht sich Waldenrath-Straeten für die kommende Saison gut aufgestellt. Mit Michael Robertz von Eintracht Kempen, Tim Scheuvens von Union Schafhausen und Paul Wolf von Germania Hilfarth kommen drei externe Spieler hinzu. Zudem rücken mit Ismael Alshikh, Matteo Caruana, Fynn Pöttgens, Fernando Wirtz, Niklas Rongen, Philip Rongen und Florian Hartmann gleich sieben Akteure aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich auf. Raimund Scheuvens beendet dagegen seine Karriere.
Jansen sieht darin eine klare Qualitätssteigerung. „Wir haben definitiv an Qualität und Quantität dazu gewonnen. Erfahrene Spieler wie Tim Scheuvens und Paul Wolf brauchen keine Eingewöhnung. Sie kennen die Truppe und den Verein, seitdem sie denken können.“ Den Nachwuchsspielern will der Verein die notwendige Zeit geben. Gleichzeitig habe sich bereits gezeigt, dass sie sportlich mithalten können: „Die letztjährigen A-Jugendlichen werden alle Zeit der Eingewöhnung bekommen. Im Laufe der letzten Saison und auch in der Vorbereitung ist zu erkennen, dass auch alle Jungs Soforthilfen sind.“
Für die Favoritenrolle in der Kreisliga A Heinsberg sieht Jansen andere Mannschaften. „Meiner Meinung nach sind es Selfkant, Brachelen und Dremmen, weil bei diesen Vereinen im Sommer personell ordentlich ausgerüstet wurde.“ Die Viktoria selbst will sich dagegen vor allem auf die eigenen Möglichkeiten konzentrieren.
Auch deshalb beschäftigt sich die Mannschaft nach Aussage ihres Kapitäns nicht mit strukturellen oder sportpolitischen Entwicklungen im Verband. „Nein, der Fokus der Mannschaft liegt auf den Bereichen, die beeinflusst werden können, und das ist die eigene Performance.“
Damit ist die Richtung für Waldenrath-Straeten klar: Die Mannschaft will den sechsten Platz nicht nur bestätigen, sondern möglichst übertreffen. Entscheidend wird dabei sein, ob es gelingt, die spielerische Entwicklung der vergangenen Saison mit mehr Konstanz zu verbinden.