Viktoria und Zepernick weiter top, Fortuna Babelsberg erlebt Tor-Drama

– Foto: Anna Zeller

Der 7. Spieltag der Landesliga Nord endete mit spektakulären Spielen und klaren Ergebnissen an der Spitze. Während Viktoria Potsdam und die SG Einheit Zepernick mit deutlichen Siegen ihre Ausnahmestellung untermauerten, landeten der SV Falkensee-Finkenkrug und der FSV Bernau eindrucksvolle Kantersiege. Fortuna Babelsberg und Schwarz-Rot Neustadt lieferten sich derweil ein wildes 4:4.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der FC Schwedt 02 legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 4. Minute traf Ahmad Kamel Mardnli zur frühen Führung. Nur 21 Minuten später erhöhte Adrian Skorb in der 25. Minute auf 2:0. Die Gastgeber spielten weiter mutig nach vorn und bauten den Vorsprung kurz vor der Pause aus: In der 39. Minute traf Szymon Wierzchowski zum 3:0, ehe derselbe Spieler in der 44. Minute sogar das 4:0 erzielte. Eberswalde zeigte nach dem Seitenwechsel Moral und kam besser ins Spiel. Abdul Karim Alisaleha verkürzte in der 60. Minute auf 1:4, und Rodrigo De Jesus Mendes stellte in der 68. Minute mit dem zweiten Gästetor den Endstand her. Trotz der Aufholbemühungen blieb der Schwedter Erfolg ungefährdet. ---

Der FC 98 Hennigsdorf hat sich mit einem wichtigen 2:1-Sieg über die SG Bornim Luft im Tabellenkeller verschafft. Vor 95 Zuschauern ging Hennigsdorf in der 34. Minute durch Sascha Mett per verwandeltem Foulelfmeter in Führung. Doch kurz nach dem Seitenwechsel schlug Bornim zurück – Sascha Herbst traf in der 46. Minute zum Ausgleich. Die Partie blieb umkämpft, bis Ron Hass in der 84. Minute den Siegtreffer erzielte. Hennigsdorf zeigte sich kämpferisch und nutzte seine Chancen, während Bornim trotz verbesserter Leistung ohne Punkt blieb. ---

Die SG Einheit Zepernick bleibt ungeschlagen und setzt mit einem überzeugenden 5:0 gegen den SV Eintracht Alt Ruppin ein weiteres Ausrufezeichen. Sören Peschel unterlief in der 9. Minute ein Eigentor, das die Gastgeber früh in Führung brachte. Kevin Maek erhöhte in der 28. Minute, Tom Bittner traf in der 34. Minute zum 3:0. Kurz vor der Pause sorgte Luca Grabarek (44.) für die Vorentscheidung. Paul Maurer setzte in der 77. Minute mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt. Zepernick dominierte über 90 Minuten und bleibt mit Viktoria Potsdam punktgleich auf Rang zwei. ---

Der Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam bleibt ungeschlagen, musste beim 4:2-Heimsieg gegen den Schönower SV jedoch Schwerstarbeit leisten. Hein-Peter Splett brachte Schönow in der 17. Minute in Führung, ehe Marvin Kleihs in der 38. Minute ausglich. Nach dem Wechsel sorgte Manuel Thieme in der 70. Minute erneut für die Gästeführung, doch dann drehte Nils Gottschick auf: Mit einem Dreierpack in der 74., 79. und 90.+3 Minute schoss er die Viktoria zum Sieg. Die Potsdamer bewiesen Moral und bleiben Spitzenreiter, während Schönow trotz engagiertem Auftritt ohne Punkte abreiste. ---

In Buckow/Waldsieversdorf trennten sich der FC Concordia und der SV 1920 Zehdenick torlos, doch es war ein hitziges Duell. Vor 155 Zuschauern sah Kevin Stenger in der 68. Minute die Rote Karte, zehn Minuten später musste Süleyman Gül auf Seiten der Gäste mit Gelb-Rot vom Platz. Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden, doch es blieb beim 0:0. Concordia sicherte sich einen Zähler, Zehdenick wartet weiter auf den ersten Sieg. ---

Mit einem furiosen 6:0-Sieg gegen den Angermünder FC meldete sich der SV Falkensee-Finkenkrug eindrucksvoll zurück. Benedikt Bundschuh eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, Jeldrick Müller erhöhte fünf Minuten später. Benjamin Baur traf kurz vor der Pause in der 44. Minute zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel spielte Falkensee weiter dominant: Lasse Eick (47.), Finley Bittner (58.) und erneut Benjamin Baur (71.) sorgten für den Endstand. Angermünde war chancenlos, Falkensee steht mit diesem Erfolg auf Rang vier und untermauert seine Ambitionen in der Spitzengruppe. ---

Fortuna Babelsberg und Schwarz-Rot Neustadt boten beim 4:4 ein Spektakel, das die 83 Zuschauer kaum ruhig auf ihren Plätzen ließ. Armand Ligouis traf in der 3. und 25. Minute zur 2:0-Führung, ehe Tarik Wenzel per Foulelfmeter in der 32. Minute verkürzte. Nur eine Minute später stellte Julien Fitzlaff den alten Abstand wieder her. Nach dem 4:1 durch John Lukas Schmidt (57., Foulelfmeter) schien Babelsberg auf der Siegerstraße. Doch Neustadt startete eine furiose Aufholjagd: Tarik Wenzel (72.), Robin Moerer (80.) und erneut Tarik Wenzel (90.+4) glichen in letzter Sekunde aus. Fortuna Babelsberg ließ den sicher geglaubten Sieg aus der Hand, Neustadt bewies große Moral. ---